Sta arrivando la tassa per gli acquisti su Shein, AliExpress e Temu

Gli acquisti online di prodotti a basso costo provenienti dall’Asia a breve costeranno un po’ di più: la Commissione Europea ha annunciato una nuova riforma doganale che introdurrà una tassa di sdoganamento di due euro per ogni pacco con valore inferiore a 150 euro a partire dal 2026. Questa misura colpirà soprattutto piattaforme come Temu, Shein e AliExpress, e mira a combattere l’evasione tariffaria e a finanziare controlli più rigorosi sulla qualità dei prodotti.

Una svolta per la sicurezza e il commercio

Con oltre 4,6 miliardi di spedizioni effettuate nel solo 2024, il fenomeno degli acquisti low-cost dall’Asia ha sollevato crescenti preoccupazioni. Nel 2023 sono stati sequestrati più di 3.400 articoli non conformi, il 91% dei quali provenienti dalla Cina.

Questi numeri riflettono i rischi associati ai prodotti pericolosi, che includono cosmetici con sostanze vietate, giocattoli non sicuri e dispositivi elettronici difettosi. Tali articoli non solo mettono a rischio la sicurezza dei cittadini europei, ma contribuiscono anche all’inquinamento ambientale a causa della loro scarsa durabilità.

Più dazi per tutti

La tassa di due euro rappresenta solo il primo passo di una strategia più ampia. Entro il 2028, l’Unione Europea intende eliminare completamente l’esenzione dai dazi doganali per i beni di valore inferiore a 150 euro. Le piattaforme di e-commerce saranno obbligate a calcolare e riscuotere i dazi direttamente al momento dell’acquisto, garantendo maggiore trasparenza sui prezzi e riducendo i costi nascosti per i consumatori.

Le nuove misure hanno anche l’obiettivo di creare condizioni di concorrenza più eque per le imprese europee. I commercianti locali, infatti, hanno finora dovuto competere con prodotti importati a basso costo che spesso non rispettano le stesse normative. Per rafforzare i controlli, verrà istituita una nuova agenzia doganale europea, supportata da un sistema di dati centralizzato per identificare i pacchi sospetti e monitorare le spedizioni internazionali.

Impatto sui consumatori

Per i consumatori europei, queste nuove regole comporteranno un aumento dei prezzi sui prodotti acquistati da piattaforme asiatiche, ma offriranno anche maggiori garanzie sulla qualità e sicurezza degli articoli. Il vantaggio principale sarà la trasparenza: il prezzo visualizzato includerà tutte le imposte e i dazi, eliminando spiacevoli sorprese al momento della consegna. Prima dell’attuazione definitiva, prevista per il 2028, le misure dovranno comunque ottenere l’approvazione del Parlamento Europeo.

Le piattaforme come Temu, Shein e AliExpress saranno chiamate ad adattarsi rapidamente a queste nuove regole, con implicazioni di vasta portata per il settore.