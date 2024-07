Apple sta lavorando ad un iPhone pieghevole simile allo Z Flip

Nel mercato degli smartphone pieghevoli c’è un grande assente: Apple. Samsung domina incontrastata questo settore (ha da poco presentato i nuovi Galaxy Z Fold6 e Z Flip6), mentre altre aziende del calibro di Google e Xiaomi continuano a dire la loro con soluzioni innovative. Qual è la strategia del colosso di Cupertino? Sta forse aspettando il momento giusto per il suo grande debutto? Rispondere a queste domande non è così semplice, ma in queste ore è stata diffusa una notizia particolarmente interessante: il primo iPhone pieghevole potrebbe arrivare sul mercato nel 2026.

Il primo iPhone pieghevole arriverà nel 2026 e sarà simile al Samsung Galaxy Z Flip

Tra le indiscrezioni sulla gamma di iPhone 17 del 2025 e le voci di corridoio riguardanti il primo smartphone Ultra made-in-Cupertino, arriva il report di Digitimes.

Secondo quanto riportato di media coreani Hankoki e ET News, fonti vicine ad Apple indicano che l’azienda sta conducendo dal 2024 un’attività di ricerca e sviluppo su uno smartphone pieghevole dall’alto verso il basso. Il dispositivo in questione potrebbe avere dimensioni simili a quelli degli iPhone oggi in commercio.

Si apprende inoltre che la società con Tim Cook al timone potrebbe aver siglato un accordo con Samsung Display per la fornitura dei pannelli, e che, “dato il tipico ciclo di sviluppo biennale di Apple per i nuovi prodotti”, la presentazione del dispositivo ci sarà quasi sicuramente nel 2026.

Del report non può passare inosservato un dettaglio, ovvero il design pieghevole “dall’alto verso il basso”. Questo significa che il primo iPhone pieghevole sarà come il Samsung Galaxy Z Flip (o i dispositivi a conchiglia di Motorola e Xiaomi), e non come lo Z Fold, che ha una apertura a libro.

Le voci sul primo smartphone pieghevole di Apple circolano ormai da anni, ma negli ultimi tempi sembrava che l’azienda avesse spostato la sua attenzione su altri dispositivi, come iPad e Mac. Ora sembra invece che l’iPhone abbia di nuovo la massima priorità.

Immagine di copertina via 9to5mac