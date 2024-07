Xiaomi sfida Samsung con il suo Mix Flip: la batteria è gigantesca!

Il mercato degli smartphone pieghevoli è dominato da Samsung, azienda che solo pochi giorni fa ha presentato i nuovi Z Fold6 e Z Filp6. La concorrenza però non se ne sta di certo immobile, si pensi ad esempio a Google, Motorola e Honor. A queste a breve si aggiungerà anche Xiaomi, che si sta preparando a lanciare il suo primo smartphone “a conchiglia”, il Mix Flip.

Il Mix Flip è il nuovo pieghevole a conchiglia di Xiaomi

Lo Xiaomi Mix Flip, salvo imprevisti, sarà svelato il 19 luglio e rappresenterà una risposta al popolarissimo Galaxy Z Flip di Samsung, così come ad altri smartphone dello stesso tipo, come il Razr di Motorola. A poche ore dalla presentazione ufficiale, è già possibile dare un’occhiata al dispositivo grazie ad alcuni teaser condivisi proprio da Xiaomi sul social network cinese Weibo.

Il prossimo pieghevole del gigante cinese sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (con tanto di camera di vapore per il raffreddamento), utilizzerà memorie UFS 4.0 e RAM LPDDR5X. Il display esterno misurerà 4,01 pollici (quindi leggermente più grande rispetto a quello del Razr+) e avrà una luminosità massima di 1600 nit. In attesa di conferme, sembra inoltre che su questo display sarà possibile utilizzare applicazioni senza compromessi, con tanto di tastiera full-size. Non mancheranno poi i widget, utili per personalizzare la UI e accedere rapidamente ad alcune informazioni.

Ciò che lascia di stucco è che, a detta di Xiaomi, il Mix Flip include una batteria da addirittura 4.780mAh. Non solo è più grande di quella dello Z Flip6, suo diretto concorrente, ma è persino più grande di quella che Samsung ha installato nello Z Fold6.

A questo punto non resta che attendere il 19 luglio, così da scoprire come siano stati possibili alcuni “miracoli” ingegneristici (come quello della batteria) e anche altre specifiche tecniche, come fotocamere, display interno e via dicendo. E anche i prezzi, ovviamente.