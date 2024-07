Google Pixel: ecco le immagini del 9 Pro Fold e le info sulle batterie

Dopo l’arrivo ufficiale degli ultimi dispositivi mobili nel mondo smartphone, i veri top che gli utenti attendono con trepidazione sono certamente i Google Pixel 9. Tramite diverse indiscrezioni che sono passate in questi giorni sul web, le persone hanno appreso i primi dettagli che potrebbero caratterizzare la nuova gamma del colosso americano.

Durante le ultime ore è trapelato sul web qualche altro rumor in merito: sono emerse nuove foto, particolari sulle dimensioni della batteria e sulla velocità di ricarica dell’intera serie Google Pixel 9. Il tutto proverrebbe dal solito ente certificatore NCC, l’equivalente taiwanese della FCC.

I Google Pixel 9 fanno ancora parlare: ecco nuove immagini e dettagli

Secondo quanto riportato, sono spuntate sul web le prime immagini del tanto atteso Pixel 9 Pro Fold, che ne mostrano l’estetica e ne confermano lo spostamento della fotocamera selfie interna verso l’angolo dello schermo. A fare rumore sarebbe la nuova disposizione quadrata della fotocamera che andrebbe a sostituire la barra tipica della serie Pixel.

La novità più interessante riguarda certamente il Pixel 9 Pro Fold, che sembra avere un design più sottile rispetto al Pixel Fold originale. Le cornici sono state ridotte e la piega dell’ampio display è meno evidente. Come detto, la fotocamera selfie interna è stata spostata nell’angolo dello schermo.

Una delle immagini trapelate mostra il telefono completamente piatto, suggerendo che può essere aperto completamente, a differenza del Fold di prima generazione.

Stando ai rapporti NCC, Google avrebbe pensato anche a nuove velocità di ricarica per la serie Pixel 9. Il Pixel 9 Pro XL potrebbe avere una velocità di ricarica di 32,67 W. Questo rappresenterebbe un miglioramento significativo rispetto al Pixel 8 Pro, che supporta solo una ricarica fino a 30 W. Più in particolare queste dovrebbero essere le batterie per ognuno degli smartphone della serie:

Pixel 9: 4.270 mAh ;

; Pixel 9 Pro: 4.955 mAh ;

; Pixel 9 Pro XL: 5.100 mAh ;

; Pixel 9 Pro Fold: 4.500 mAh.

Sono trapelate anche nuove immagini di riguardo a tutti gli altri dispositivi Pixel di Google, proprio come si può vedere. L’appetito sta diventando insistente per gli utenti, ma c’è ancora un po’ da attendere.