Google Pixel 9 e 9 Pro XL sul web: ecco le immagini reali del confronto

Le ultime indiscrezioni che hanno riguardato la prossima serie Pixel 9 di Google, rivelano un confronto tra due smartphone. Ecco infatti comparire improvvisamente sul web il Pixel 9 di fianco al tanto atteso ed inedito Pixel 9 Pro XL. Ci sono dei video che sono stati pubblicati su TikTok e che mostravano una grande differenza in merito al design tra il telefono base di gamma e questa nuova proposta del colosso di Mountain View.

Sebbene questi siano ancora modelli di pre-produzione e dunque prototipi a tutti gli effetti, quelli mostrati nelle foto in basso sono praticamente speculari a quello che sarà il risultato finale. La presentazione, come tutti gli appassionati ben sanno, è programmata per il prossimo 13 agosto.

Google Pixel 9 e Pixel 9 Pro XL a confronto in alcune immagini

Come si può vedere dalle nuove immagini che sono trapelate improvvisamente sul web, il retro del Pixel 9 Pro XL, ha una finitura opaca. Questa sarà fondamentale per gli amanti dell’estetica, siccome aiuterà ad evitare che il telefono attiri le impronte digitali. Il Pixel 9, al contrario, sfocia un pannello posteriore in nero lucido. Di certo quest’ultimo richiederà una pulizia molto più assidua.

Le voci parlano del Pixel 9 con un display da 6,24 pollici mentre Pixel 9 Pro avrà uno schermo da 6,34 pollici. Il Pixel 9 Pro XL invece presenterà un display da 6,73 pollici. Tutti e tre i telefoni saranno alimentati dal processore Tensor G4.

Sono state tante le voci che sono arrivate sul web parlando addirittura di un quarto telefono appartenente alla serie Pixel 9, ovvero il Pixel 9 Pro Fold. Questo non sarebbe altro che il Pixel Fold 2, la seconda generazione del primo pieghevole di Google. Spostando la presentazione del suo nuovo Pixel Fold da giugno al prossimo 13 agosto, o addirittura settembre, Google potrebbe aver raggiunto un ottimo obiettivo. Il nuovo pieghevole arriverebbe infatti con il nuovo processore Tensor G4.