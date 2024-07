All’evento Samsung Galaxy Unpacked di Parigi (il secondo dell’anno, dopo quello di gennaio), il gigante sudcoreano ha presentato i suoi smartphone pieghevoli di nuova generazione, il Galaxy Z Fold6 e il Galaxy Z Flip6. A tenere ottima compagnia ai due dispositivi ci pensano gli auricolari Bluetooth Galaxy Buds3 e Buds3 Pro. Scopriamo insieme caratteristiche e prezzi.

Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6

Samsung Galaxy Z Fold6

Rispetto al modello precedente, il look non è stato rivoluzionato, ma è stato ritoccato per garantire un’esperienza più naturale e intuitiva.

Il display esterno, un HD+ Dynamic AMOLED 2X a 120Hz, è più ampio con la sua diagonale da 6,3 pollici. Quello interno è invece un Infinity Flex QXGA+ Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici con frequenza d’aggiornamento a 120Hz e luminosità di picco di 2600 nit. Restando sull’hardware, si segnalano la struttura della cerniera a doppio binario supportata da un bordo pieghevole rafforzato, e l’uso dell’Armor Aluminium e del Corning Gorilla Glass Victus 2.

Il dispositivo eccelle sia in termini di performance, grazie all’uso del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (supportato da 12GB di RAM e fino a 1TB di archiviazione), che di foto. Sul retro trova spazio una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 50MP, ultra-grangrandolare da 12MP e teleobiettivo da 10MP. Ci sono poi la fotocamera anteriore da 10MP e quella che si nasconde sotto al display, da 4MP.

Il pieghevole di ultima generazione, con batteria da 4.400mAh, può contare anche e soprattutto su un arricchito pacchetto di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale:

Assistente Note : all’interno dell’app di sistema Samsung Notes, questo strumento AI può può generare traduzioni, riassunti e trascrizioni, e anche formattare automaticamente gli appunti.

: all’interno dell’app di sistema Samsung Notes, questo strumento AI può può generare traduzioni, riassunti e trascrizioni, e anche formattare automaticamente gli appunti. Compositore : è una nuova funzionalità della tastiera Samsung che genera testo suggerito in base a parole-chiave per email e socia network.

: è una nuova funzionalità della tastiera Samsung che genera testo suggerito in base a parole-chiave per email e socia network. Selezione Intelligente : novità per l’uso della S Pen con funzioni come la nuova Bozza su Immagine (la creazione di un’immagine partendo da un semplice schizzo).

: novità per l’uso della S Pen con funzioni come la nuova (la creazione di un’immagine partendo da un semplice schizzo). L’app Google Gemini è completamente integrata nello smartphone, mettendo al servizio degli utenti le potenzialità del tool AI di Big G.

è completamente integrata nello smartphone, mettendo al servizio degli utenti le potenzialità del tool AI di Big G. Lo strumento Interprete è dotato di una nuova modalità di conversazione che permette agli interlocutori di vedere entrambi le traduzioni sfruttando il doppio schermo del Galaxy Z Fold6.

è dotato di una nuova modalità di conversazione che permette agli interlocutori di vedere entrambi le traduzioni sfruttando il doppio schermo del Galaxy Z Fold6. Traduzione Live (come suggerito dai recenti rumor) è compatibile anche con alcune popolari applicazioni di terze parti.

Infine, c’è una importante novità per tutti gli appassionati di videogiochi: la camera di vapore è 1,6 volte più grande, quindi permette di giocare per più tempo senza intaccare le performance.

Prezzi e disponibilità

Il Samsung Galaxy Z Fold6 è disponibile da oggi, 10 luglio, nei colori Silver Shadow, Pink e Navy ai seguenti prezzi:

12GB + 256GB: 2.099 euro

12GB + 512GB: 2.219 euro

12GB + 1TB: 2.459 euro

Samsung Galaxy Z Flip6

Anche in questo caso, lo smartphone migliora quanto già di buono fatto con la precedente generazione diventando leggermente più sottile e leggero, ma allo stesso tempo anche più resistente.

Della scheda tecnica si segnalano il display principale Dynamic AMOLED 2X FHD+ da 6,7 pollici con refresh rate adattivo a 120Hz, lo schermo esterno Super AMOLED da 3,4 pollici a 60Hz, l’aggiornata doppia fotocamera posteriore (grandangolare da 50MP e ultra-grandangolare da 10MP), la fotocamera anteriore da 10MP, la batteria da 4.000mAhe il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. E il supporto delle funzioni AI sopracitate, ovviamente.

Tra le novità del nuovo pieghevole a conchiglia si fa notare la Flex Window Super AMOLED da 3,4 pollici, migliorata per consentire le funzioni assistite di intelligenza artificiale senza dover obbligatoriamente aprire il device. La Flex Window fornisce anche l’aggiornamento agli aggiornamenti e alle notifiche di Samsung Health, la possibilità di controllare la riproduzione musicale tramite widget (che, in generale, sono davvero tanti) e di rispondere ai messaggi utilizzando la funzione AI Risposte Suggerite. E per una maggiore personalizzazione, è stata introdotta la funzionalità Ambiente Foto, che cambia foto in tempo reale, in base all’ora e al tempo.

E per chi ama scattare foto e creare contenuti creativi, la Flex Cam supporta il nuovo Zoom automatico, che trova automaticamente l’inquadratura migliore per lo scatto rilevando il soggetto prima di apportare modifiche. La Nightography è stata invece potenziata con la funzione video HDR, per video ancora più brillanti in condizioni di scarsa luminosità.

Prezzi e disponibilità

Il Samsung Galaxy Z Flip6 può essere acquistato a partire da oggi, 10 luglio, nelle opzioni di colore Silver Shadow, Yellow, Blue e Mint39. Di seguito le configurazioni con relativi prezzi per l’Italia:

12GB + 256GB: 1.279 euro

12GB + 512GB: 1.399 euro

Galaxy Buds3 e Buds3 Pro

Anche i nuovi auricolari di Samsung sfruttano le funzioni della suite Galaxy AI. Ad esempio, è possibile attivare la funzionalità Interprete in modalità Ascolto su Galaxy Z Fold6 o Flip6 con i Galaxy Buds3 collegati così da poter abbattere le barriere linguistiche e, ad esempio, ascoltare tradotta in tempo reale una lezione di un corso in lingua straniera.

Con i comandi vocali è possibile gestire la riproduzione musicale senza nemmeno toccare gli auricolari, e non mancano l’equalizzazione adattiva e la cancellazione attiva del rumore. Inoltre, tramite il controllo disturbi adattivo, il rilevamento degli allarmi e il rilevamento vocale, i Buds3 regolano in automatico il volume analizzando i suoni circostanti.

Esteticamente, i Buds3 presentano un look completamente rinnovato, caratterizzato da uno stelo e dall’integrazione di luci LED.

Per quanto riguarda invece la versione Pro, questa è dotata di un hardware avanzato con, tra le varie cose, anche altoparlanti a 2 vie migliorati con tweeter planare e doppi amplificatori. L’audio, poi, è di altissima qualità e supporta una frequenza di campionamento raddoppiata con codec SSC. Per le chiamate, infine, grazie ad un modello pre-addestrato basato sull’apprendimento automatico, questi auricolari sono in grado di ripristinare la voce di chi parla per garantire il massimo della qualità anche quando ci si trova in ambienti rumorosi.

Prezzi e disponibilità

Proprio come i due pieghevoli, i nuovi Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro sono acquistabili da oggi, 10 luglio. I prezzi sono rispettivamente di 179 euro e 249 euro.