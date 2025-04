OnePlus 13T: specifiche, prezzi e disponibilità del nuovo flagship compatto

Il nuovo OnePlus 13T ha ufficialmente fatto il suo debutto sul mercato cinese, portando con sé un mix di potenza, eleganza e versatilità. Questo flagship promette di catturare l’attenzione grazie a specifiche tecniche di altissimo livello e un prezzo competitivo, a partire da circa 409 euro (al cambio atuale). Tra le caratteristiche principali spiccano il processore Snapdragon 8 Elite, un sistema fotografico avanzato e una batteria 6200 mAh che garantisce una lunga autonomia.

OnePlus 13T: specifiche tecniche

Il dispositivo si distingue per un display AMOLED 120 Hz flat da 6,32 pollici, con risoluzione “1,5K” (2640 x 1216 pixel) e una densità di 460 PPI. Questo pannello non solo offre immagini nitide e dettagliate, ma integra anche tecnologie avanzate come HDR, copertura completa dello spazio colore DCI-P3 e un refresh rate variabile da 1 a 120 Hz. Con una luminosità di picco di 1600 nit, l’uso all’aperto non sarà mai un problema, garantendo visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole.

Sotto la scocca, il Snapdragon 8 Elite si afferma come il cuore pulsante del dispositivo, supportato da una RAM LPDDR5X fino a 16 GB e uno storage UFS 4.0 che arriva fino a 1 TB. Queste specifiche assicurano un’esperienza fluida e reattiva, anche nelle applicazioni più esigenti. La batteria 6200 mAh è un altro punto di forza, offrendo un’autonomia notevole e supportando la ricarica rapida a 80W, che riduce significativamente i tempi di ricarica.

Il comparto fotografico del OnePlus 13T è composto da una doppia fotocamera posteriore, entrambe con sensori da 50 MP. Il sensore principale offre un’apertura f/1.8, mentre il secondo è dedicato allo zoom ottico 2x con apertura f/2.0. Entrambi i sensori sono dotati di stabilizzazione ottica su due assi, per scatti stabili e dettagliati. La fotocamera frontale da 16 MP è ideale per selfie di qualità, mentre la registrazione video supporta la risoluzione 4K a 60 fps, soddisfacendo anche gli utenti più esigenti.

Il dispositivo è equipaggiato con ColorOS 15, basato su Android 15, offrendo un’interfaccia utente moderna e intuitiva. Per quanto riguarda la connettività, il supporto 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e NFC assicurano un’esperienza completa e all’avanguardia. Inoltre, la certificazione IP65 garantisce protezione contro polvere e schizzi d’acqua, rendendolo adatto anche agli ambienti più difficili.

OnePlus 13T: prezzi e disponibilità

Il OnePlus 13T sarà disponibile in Cina a partire dal 30 aprile, in tre eleganti colorazioni: Morning Mist Gray, Heart-pounding Pink e Cloudy Ink Black. I prezzi variano in base alla configurazione:

OnePlus 13T 12/256 GB – circa 409€

OnePlus 13T 16/256 GB – circa 433€

OnePlus 13T 12/512 GB – circa 457€

OnePlus 13T 16/512 GB – circa 481€

OnePlus 13T 16 GB/1 TB – circa 542€

Non ci sono ancora informazioni sulla disponibilità internazionale, ma considerando il rapporto qualità-prezzo, il OnePlus 13T potrebbe conquistare una vasta platea di utenti anche al di fuori della Cina.