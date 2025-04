Numeri straordinari per il nuovo Honor Power, lo smartphone appena lanciato dall’azienda cinese che punta a rivoluzionare il mercato forte un’autonomia senza precedenti.

Con una batteria da 8.000 mAh, il dispositivo garantisce fino a 25 ore di riproduzione video, 23 ore di navigazione sui social e 14 ore di gaming, posizionandosi come potenziale punto di riferimento nel segmento degli smartphone con autonomia potenziata. La batteria di tale dispositivo è talmente potente da poter superare quella di dispositivi come l’iPad Air 11 del 2025, pur mantenendo un design compatto e maneggevole.

Tuttavia, vi è un compromesso da non sottovalutare: la velocità di ricarica, seppur di 66W, potrebbe risultare avere qualche difficoltà per completare in tempi accettabili una ricarica completa.

Honor Power? Non solo batterie record: ecco le specifiche tecniche

Honor Power è un telefono apprezzabile anche per altre specifiche tecniche, come il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, che garantisce prestazioni elevate. Questo chipset è abbinato a 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, un aspetto che rende il dispositivo ideale per chi cerca spazio disponibile e performance.

Il display è un OLED micro quad-curved da 6,78 pollici con una risoluzione di 1.224 x 2.700 pixel, un refresh rate a 120Hz e una luminosità di picco che raggiunge i 4.000 nit, assicurando un’esperienza visiva immersiva e di alta qualità.

Il comparto fotografico è meno esaltante rispetto ad altri dispositivi della stessa fascia, con una doppia fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 50MP e un ultra-wide da 5MP. Sul fronte, è presente una fotocamera da 16MP, ideale per selfie e videochiamate.

Un altro aspetto interessante di Honor Power è la connettività. Il dispositivo supporta la tecnologia NFC e integra il chip proprietario C1+, che migliora del 20% la precisione del posizionamento grazie al supporto per il sistema BeiDou e il GPS a doppia frequenza. Questa innovazione rappresenta un valore aggiunto per gli utenti che necessitano di un posizionamento accurato e affidabile, specialmente durante i viaggi o l’uso di app di navigazione.

Attualmente, l’Honor Power è disponibile esclusivamente in Cina, con prezzi che variano tra i 270 e i 340 dollari (circa 240-300 euro). Le colorazioni disponibili includono Phantom Night Black, Desert Gold e Snow White. Tuttavia, è più che probabile che l’azienda decida di lanciare il dispositivo anche sui mercati internazionali.