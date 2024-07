Le funzioni di intelligenza artificiale integrate nei dispositivi di Google, Microsoft, Apple e Samsung promettono tutte la stessa cosa: una migliora esperienza d’uso, più versatile e utile in base alla circostanza. La traduzione in tempo reale della suite Galaxy AI, ad esempio, è una feature che molti utenti sembrano apprezzare, dal momento che – nonostante qualche imperfezione – permette di abbattere le barriere linguistiche.

La funzione AI Live Translate di Samsung tradurrà anche le conversazioni WhatsApp?

A proposito di Samsung e del suo “pacchetto” di funzioni AI, questo potrebbe presto espandersi alle applicazioni di terze parti, come WhatsApp e Google Meet. Proprio la piattaforma di messaggistica di Meta, secondo il noto e affidabile leaker Ice Universe, dovrebbe essere una delle prime app a supportare la funzione Live Translate.

In un post su X, Ice Universe (che di recente ha parlato anche di uno smartphone pieghevole triplo) afferma che la sopracitata funzione di traduzione in tempo reale sarà integrata in WhatsApp. Mancano i dettagli, ma è possibile che Samsung e Meta stiano collaborando per integrare questo utile strumento AI nel servizio di messaggistica più utilizzato a livello globale.

C’è però anche una alternativa: la società che domina il mercato dei foldable potrebbe aver trovato un modo per far funzionare Live Translate con altre app, anche se di terze parti e senza alcun accordo con i rispettivi sviluppatori. Sembrerebbe andare in questa direzione il secondo post del leaker, che cita anche Google Meet e WeChat come app incluse in questa espansione. Big G ha già la sua suite di funzioni AI, perché ma quindi dovrebbe affidarsi a Samsung per rendere più smart la sua piattaforma?

A questo punto non resta che scoprire come all’atto pratico funzionerà la “sovrapposizione” di Live Translate con le applicazioni di terze parti. Solo su dispositivi Android, per ovvi motivi.