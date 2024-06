In un mercato sempre più ricco di smartphone pieghevoli, Honor vuole continuare a stupire. Il suo Magic V2 è da oltre un anno il più sottile in assoluto, ma con il V3 l’azienda cinese intende centrare un nuovo record e rendere ancora più difficile la vita alle rivali.

Honor Magic V3: il pieghevole sarà più sottile del predecessore

La principale sfida nella costruzione di uno smartphone pieghevole, a libro o a conchiglia che sia, è lo spessore. Le aziende impegnate in questo settore però non hanno alcuna intenzione di farsi intimidire da questo ostacolo, anzi stanno dimostrando di voler continuare ad innovare per trovare soluzioni sempre più convincenti.

Come già anticipato, ad oggi il foldable più sottile è il Magic V2 con i suoi soli 9,9 mm di spessore. Per rendere meglio l’idea, è un millimetro più spesso del Google Pixel 8 Pro, che però è uno smartphone “tradizionale”. Già questo è un risultato indubbiamente sorprendente. A quanto pare, però, si può fare di meglio.

Con un post sul social network Weibo, Honor ha pubblicato il primo teaser del Magic V3, suggerendo che questo sarà ancora più sottile del predecessore. L’azienda non ha fornito dettagli aggiuntivi né sulla finestra di lancio né sulle specifiche tecniche del dispositivo pronto a conquistare gli utenti con il suo design ultra-sottile, bisogna quindi accontentarsi dell’immagine condivisa dove intravede solo il profilo dello smartphone chiuso.

Nel frattempo, sappiamo con certezza che il 10 luglio Samsung presenterà i suoi pieghevoli di nuova generazione, i Galaxy Z Flip6 e Z Fold6. Dal punto di vista puramente estetico, per entrambi non dovrebbero esserci grandi novità rispetto a quelli attualmente in commercio e, parlando di spessore, di certo non saranno più sottili del Magic V3. Tra le ultime novità in fatto di pieghevoli ci sono anche i Moto Razr 50 e 50 Ultra, particolarmente apprezzati tanto dalla stampa quanto dagli utenti.