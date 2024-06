Samsung, adesso è ufficiale: l'evento Unpacked sarà il 10 luglio

Finalmente è tutto ufficiale: Samsung o ospiterà il suo prossimo evento Galaxy Unpacked il prossimo 10 luglio a Parigi. Si terrà in Francia dunque la presentazione della nuova generazione Galaxy AI ma anche di vari dispositivi.

Verranno ufficializzati infatti i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 ma non solo. Il colosso sul coreano ha in programma di rendere finalmente disponibile il suo primo Galaxy Ring, l’anello smart mostrato allo scorso MWC 2024 di Barcellona, e anche la nuova serie Galaxy Watch 7 con un nuovo modello Ultra compreso. Per celebrare l’occasione, Samsung consentirà di ottenere un ottimo risparmio per tutti coloro che prenoteranno sul sito ufficiale i prodotti prima del lancio. L’evento sarà alle 15 ora italiana e verrà trasmesso in streaming mediante le varie piattaforme messe a disposizione.

Samsung ufficializza l’evento Unpacked di luglio: la scelta della sede e il comunicato

La sede dell’evento, ovvero la capitale francese, è stata scelta in concomitanza con il periodo che precede l’inizio delle olimpiadi. Samsung infatti è partner ufficiale dei giochi olimpici 2024 di Parigi ed infatti durante la cerimonia di apertura riprenderà gli atleti su ognuna delle barche con cui attraverseranno la Senna usando circa 200 Galaxy S24 Ultra.

Questo il comunicato ufficiale dell’azienda che ha dunque sciolto ogni riserva in merito ad uno degli eventi più attesi dell’estate:

“È in arrivo la nuova frontiera di Galaxy AI. Preparati a scoprirne la potenza, ora integrata nell’ultima serie Galaxy Z e nell’intero ecosistema Galaxy. Vivi un mondo di nuove possibilità, con l’ingresso in una nuova fase dell’intelligenza artificiale mobile.

Il 10 luglio Samsung Electronics ospiterà Galaxy Unpacked a Parigi: la capitale francese, iconico polo culturale ed epicentro delle nuove tendenze, diventerà la cornice perfetta per il lancio delle nostre ultime innovazioni. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Samsung.com, Samsung Newsroom e sul canale YouTube di Samsung a partire dalle ore 15″.