Samsung ha confermato accidentalmente il suo Galaxy Watch Ultra

Sono ormai settimane che circolano sul web voci secondo cui Samsung sarebbe pronta a svelare un nuovo smartwatch inedito tra le sue serie. Si tratta del Galaxy Watch Ultra. La novità arriverebbe al suo evento Galaxy Unpacked, che secondo le indiscrezioni avrà luogo il 10 luglio.

Ciò meriterebbe l’orologio sotto i riflettori insieme ad altri prodotti molto attesi come il Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy Buds 3 e, appunto, la gamma Galaxy Watch 7.

Samsung prepara il suo Galaxy Watch Ultra e lo conferma involontariamente

Il Galaxy Watch Ultra è destinato ad essere la risposta di Samsung all’Apple Watch Ultra. Il colosso sudcoreano ha in programma di offrire uno smartwatch ricco di funzionalità e soprattutto progettato appositamente per durare offrendo prestazioni uniche. Le voci trapelate sul web suggeriscono che vanterà un design robusto in grado di resistere anche alle attività più impegnative ed estreme. Il quadrante dovrebbe essere circolare mentre la cassa sarà quadrata offrendo un look unico nel suo genere. Questo riesce a combinare l’estetica classica dell’orologio con un design moderno e funzionale.

Nelle ultime ore sarebbe accaduto qualcosa di molto singolare: una pagina di supporto Samsung è apparsa improvvisamente sul sito ufficiale Samsung Canada. La pagina non solo ha confermato l’esistenza del Galaxy Watch Ultra ma ha anche rivelato alcuni dettagli chiave sul prossimo smartwatch. L’elenco delle specifiche ha confermato che il Watch Ultra avrà una dimensione di 47 mm e che supporterà la connettività LTE, consentendo agli utenti di rimanere connessi anche quando il telefono è fuori portata.

Nelle ultime ore poi sono comparse sul web nuove info sull’estetica. Il design sarà robusto e ci saranno opzioni di colore bianco e grigio scuro con un pulsante laterale arancione. Inoltre, dovrebbe presentare un telaio in titanio di grado 4, un display in vetro zaffiro con un massimo di 300 nit di luminosità di picco e resistenza all’acqua fino a 100 metri.