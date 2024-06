Samsung Galaxy Z Fold6 e Flip6: conferme per l'evento Unpacked, ecco la data

La grande attesa cresce sempre di più per quanto riguarda l’evento di spicco di questa estate in casa Samsung. Il colosso sul coreano si sta preparando al meglio per svelare al mondo la sua nuova gamma di smartphone pieghevoli, ovvero quella composta dal Galaxy Z Fold6 e dal Galaxy Z Flip6. Ciò che prima di questi ultimi giorni era solo una semplice voce ora è diventata molto più affidabile.

Secondo quanto riportato da uno dei leaker più influenti, ovvero Evan Blass, sembra essere stata confermata la data del prossimo 10 luglio. Blass dunque ha probabilmente distrutto l’obiettivo di Samsung di tenere al sicuro questo piccolo grande segreto, il quale a breve dovrebbe essere ufficializzato anche dall’azienda stessa.

Samsung si prepara, secondo le voci l’evento per la presentazione dei pieghevoli sarà il 10 luglio

Sembra che l’evento Galaxy Unpacked di quest’estate avrà luogo il 10 luglio a partire dalle 22:00, orario locale in Corea del Sud. Sebbene Samsung debba ancora confermare ufficialmente il tutto, sembrano non esserci possibilità che questa notizia possa rivelarsi una bufala.

Per quanto riguarda l’Europa centrale e dunque anche l’Italia, l’evento dovrebbe essere previsto per le ore 15:00. La cosa più curiosa ed interessante è che “ev-leak”, questo il nome su X di Evan Blass, avrebbe addirittura pubblicato un conto alla rovescia che dovrebbe andare avanti fino all’evento o almeno finché Samsung non renderà ufficiali tutte le informazioni per l’evento Unpacked.

Fino a quel momento in realtà mancano ancora diversi giorni, ma è ben chiaro quello che il pubblico si aspetta di vedere. Si tratterà di un evento in cui l’intero settore della tecnologia mobile si aspetta di vedere ufficialmente i nuovi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6. Tanta attesa anche per gli smartwatch, quelli della gamma Galaxy Watch 7 all’interno della quale spunterà per la prima volta un Watch Ultra.