Si torna a parlare di un iPhone pieghevole: ecco la nuova data

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, molto noto nel settore dell’elettronica e molto affidabile, Apple sta lavorando al suo primo iPhone pieghevole: l’avvio della produzione è previsto per l’autunno del 2025, per un possibile lancio sul mercato nel 2026. Questo rappresenta un passo epocale per il colosso di Cupertino, noto per il suo approccio conservativo nel perfezionare tecnologie esistenti piuttosto che lanciarsi su innovazioni premature.

Come sarà l’iPhone pieghevole

Il cuore di questa rivoluzione sarà il display pieghevole, una tecnologia su cui Apple ha deciso di collaborare con Samsung Display, leader mondiale nella produzione di pannelli flessibili. La capacità produttiva stimata tra 7 e 8 milioni di unità all’anno indica l’importanza strategica che l’azienda attribuisce a questo progetto. Tuttavia, rimangono sfide tecniche da affrontare, come lo sviluppo di una cerniera robusta e affidabile, un componente critico per garantire la durabilità del dispositivo.

Un altro aspetto interessante riguarda la scelta dei partner di produzione. Oltre a Samsung Display, è probabile che Foxconn, storico collaboratore di Apple, giochi un ruolo cruciale nell’assemblaggio finale del dispositivo. Questa collaborazione strategica garantirà il rispetto degli elevati standard qualitativi per cui Apple è famosa.

Guardando al futuro, le proiezioni suggeriscono che Apple potrebbe espandere significativamente la produzione, aggiungendo diversi milioni di unità tra il 2027 e il 2028. Tuttavia, il prezzo premium previsto per il iPhone pieghevole potrebbe inizialmente limitarne la domanda, soprattutto in un mercato già presidiato da concorrenti come Samsung e Huawei. Nonostante ciò, l’ingresso di Apple in questo segmento potrebbe stimolare una nuova ondata di innovazione, spingendo i competitor a migliorare ulteriormente le loro offerte.

iPhone Fold insieme a iPhone 18

Il lancio del iPhone pieghevole coinciderebbe con l’introduzione della serie iPhone 18, arricchendo ulteriormente il portafoglio prodotti di Apple. Questa mossa rappresenta un cambiamento significativo nella strategia dell’azienda, che mira a ridefinire gli standard del settore per i dispositivi pieghevoli premium. Gli esperti del settore prevedono che questa innovazione non solo migliorerà l’esperienza utente, ma potrebbe anche aprire nuove opportunità di mercato.

Nonostante l’entusiasmo, Ming-Chi Kuo avverte che i piani potrebbero subire modifiche durante il processo di sviluppo. Tuttavia, l’annuncio del iPhone pieghevole segna l’inizio di una nuova era per Apple, un’era in cui l’innovazione tecnologica e il design all’avanguardia si fondono per offrire esperienze utente senza precedenti.