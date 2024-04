L’imminente estate sarà ricca di novità. A giugno Apple terrà la sua annuale WWDC con tutte le nuove versioni dei suoi sistemi operativi, a luglio invece dovrebbe toccare a Samsung con il suo evento Galaxy Unpacked. A tal proposito, secondo le ultime indiscrezioni, l’appuntamento con il colosso sudcoreano sarebbe fissato per il 10 luglio a Parigi.

Galaxy Unpacked 2024 a Parigi il 10 luglio: la strategia di Samsung

A rivelare la presunta data dell’evento Samsung è SamMobile, sito più che affidabile, soprattutto quando si parla della società di Seul. Il 10 luglio, un mercoledì, si allinea quasi perfettamente con quella che è una sorta di schema abituale di Samsung. Il “quasi” è dovuto al fatto che, nel caso, si anticiperebbe di circa due settimane rispetto all’anno precedente. Ma ci sarebbe un motivo più che valido.

Come detto, il Galaxy Unpacked 2024 dovrebbe tenersi a Parigi. E proprio nella capitale della Francia quest’anno si terranno le Olimpiadi. I Giochi Olimpici prenderanno il via il 26 luglio, quindi è comprensibile una scelta di Samsung di anticiparsi per non doversi “scontrare” con un appuntamento che potrebbe rubargli attenzioni. L’azienda sudcoreana inoltre è uno degli sponsor della manifestazione sportiva, e quale migliore occasione di questa per mostrare i suoi nuovi dispositivi?

Ma quali device saranno protagonisti all’evento Galaxy Unpacked 2024? Di certo non c’è nulla al momento, ma tra le ipotesi più gettonate ci sono il Galaxy Ring, il primo anello smart di Samsung, i pieghevoli Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, la gamma Galaxy Watch 7 e anche tablet di nuova generazione. Si vocifera anche di un laptop con processore Snapdragon.

Del Galaxy Ring, un fitness tracker a tutti gli effetti e pensato per tutti quegli utenti che vogliono monitorare salute e attività fisica senza l'”ingombro” di uno smartwatch, sono ancora sconosciute funzioni, capacità e opzioni di personalizzazione. Ciò che è noto è che sarà venduto in nove taglie diverse e tre colorazioni.