Nvidia, addio a queste GPU: non riceveranno nuovi driver

Con un annuncio che segna la fine di un’epoca, Nvidia ha comunicato ufficialmente lo stop agli aggiornamenti dei driver supporto per le schede grafiche delle serie GTX 900 e GTX 1000, oltre alla TITAN V. Questa decisione segna l’addio definitivo alle GPU basate sulle architetture Maxwell, Pascal e Volta, lasciando milioni di utenti con hardware ancora funzionante ma privo di futuri miglioramenti software.

L’ultimo driver, poi l’oblio

L’ultimo aggiornamento disponibile sarà rappresentato dal driver 580, che concluderà il ciclo di supporto per queste GPU che hanno dominato il mercato del gaming tra il 2014 e il 2016.

Come specificato da Nvidia, la cessazione degli aggiornamenti riguarderà sia gli utenti Windows che Unix, una scelta delineata nel comunicato ufficiale relativo al programma di deprecazione delle funzionalità grafiche.

Notizie migliori arrivano per i possessori di schede della serie GTX 16, basate sull’architettura Turing, che continueranno a ricevere aggiornamenti regolari. Questa decisione, pur segnando una netta separazione tra generazioni di GPU, sottolinea l’impegno di Nvidia nel concentrarsi su tecnologie più avanzate e performanti.

Attualmente, la versione più recente del driver è la 576.80, mentre la data di rilascio del driver 580 non è stata ancora comunicata. Gli utenti delle serie GTX 900 e GTX 1000 potranno continuare a utilizzare le loro schede grafiche, pur consapevoli che non beneficeranno più di nuove funzionalità né di patch di sicurezza.

Tuttavia, Nvidia ha rassicurato che le GPU non smetteranno di funzionare, mantenendo piena operatività per modelli iconici come la GTX 1080 Ti, anche se non saranno aggiornati per supportare le ultime innovazioni software.

E’ il momento di cambiare GPU

Questa mossa ha spinto molti utenti a considerare un upgrade del proprio hardware. Con l’evoluzione di tecnologie come il ray tracing e il DLSS, sempre più esclusive delle serie RTX, il divario prestazionale tra le vecchie e le nuove generazioni si fa sempre più evidente. Nonostante ciò, per utilizzi meno intensivi o per giochi meno esigenti, le GPU delle serie GTX 900 e GTX 1000 rappresentano ancora una valida opzione.

La strategia di Nvidia riflette chiaramente l’intenzione di dedicare risorse ed energie allo sviluppo delle architetture più recenti, con l’obiettivo di consolidare la propria leadership nel settore attraverso innovazioni tecnologiche sempre più avanzate ed efficienti.