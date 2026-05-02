UE impone USB-C anche nei laptop: cosa cambia per i consumatori

L’uniformazione dei connettori di ricarica in Europa ha seguito un percorso normativo iniziato anni fa con smartphone e piccoli dispositivi elettronici.

Ora il quadro si estende. Con l’aggiornamento della Radio Equipment Directive, l’Unione Europea ha esteso l’obbligo anche ai computer portatili: dallo scorso 28 aprile tutti i nuovi laptop venduti nell’UE devono supportare la ricarica tramite USB-C.

L’obiettivo dichiarato è duplice: ridurre i rifiuti elettronici e migliorare l’interoperabilità tra dispositivi. La norma era già entrata in vigore nel dicembre 2024 per smartphone, tablet, fotocamere digitali, cuffie, console portatili e speaker bluetooth; ai produttori di laptop è stato concesso più tempo per adeguare design e catene produttive.

Cosa prevede la normativa sul piano tecnico

Il requisito non riguarda solo la forma del connettore. La normativa impone l’adozione del protocollo USB Power Delivery, che consente una negoziazione dinamica della potenza tra alimentatore e dispositivo. Per i laptop, il limite di 100 W riflette lo standard PD 3.0, capace di gestire tensioni fino a 20 V e correnti fino a 5 A.

Il sistema utilizza una comunicazione sulla linea CC per stabilire il profilo energetico più adatto, permettendo a un singolo caricatore di alimentare dispositivi diversi modulando automaticamente la potenza erogata. La direttiva garantisce inoltre che le velocità di ricarica siano uniformi quando si utilizzano caricatori compatibili.

Un punto rilevante: la ricarica tramite USB-C deve restare disponibile anche se il produttore offre soluzioni proprietarie aggiuntive. Molti produttori avevano già introdotto USB-C in parallelo a connettori proprietari; con l’obbligo europeo, queste soluzioni dovranno diventare secondarie o essere eliminate nei nuovi modelli. Il caso più critico riguarda i laptop ad alte prestazioni: alcuni modelli dediti a gaming o workstation superano ampiamente i 100 W sotto carico. In questi casi, USB-C potrà coprire scenari di utilizzo leggero o ricarica, mentre per le massime prestazioni potranno restare connettori dedicati, a condizione che la porta USB-C garantisca comunque una funzionalità minima conforme.

I 100 watt bastano? Il punto sugli standard futuri

Il limite dei 100 W deriva dalla diffusione dello standard PD 3.0, ma il settore si sta già muovendo oltre.

USB PD 3.1 introduce il profilo Extended Power Range, che consente di raggiungere fino a 240 W utilizzando tensioni fino a 48 V. La normativa europea attuale non impone l’adozione di questo profilo, ma l’architettura USB-C resta compatibile con queste evoluzioni: i produttori possono implementare potenze superiori senza modificare il connettore fisico, riducendo il rischio di obsolescenza a breve termine.

Sul piano pratico, il vantaggio più immediato per l’utente è la possibilità di usare un singolo caricatore per laptop, smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili. I caricatori scartati e inutilizzati generavano circa 11.000 tonnellate di rifiuti elettronici ogni anno; standardizzare significa prolungare il ciclo di vita degli accessori e ridurre la dipendenza da soluzioni specifiche per ogni prodotto.

La Commissione Europea ha stimato che la misura porterà un risparmio di circa 250 milioni di euro per i consumatori. Il mercato europeo, per dimensioni e peso normativo, tende a influenzare le scelte globali: è probabile che molti produttori adottino USB-C come standard universale anche al di fuori dell’UE, rendendo di fatto la direttiva un riferimento che va oltre i confini per cui è stata pensata.