Olimpiadi di Parigi: cerimonia di apertura ripresa da 200 Galaxy S24 Ultra

È risaputo che il 26 luglio si terrà a Parigi, in Francia, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi estive del 2024. In qualità di sponsor dei Giochi estivi, Samsung prevede di utilizzare 200 telefoni Galaxy S24 Ultra per le riprese. Gli smartphone top di gamma verranno posizionati strategicamente a prua e a poppa delle 85 navi che prenderanno parte alla cerimonia. I prodotti del colosso, per un valore totale di 260.000 euro, verranno utilizzati per mostrare in live streaming le emozioni dei 10.500 atleti partecipanti all’evento mentre percorrono la Senna sulle imbarcazioni. Ogni nave trasporterà infatti una delegazione nazionale.

Per Samsung questa è senza dubbio una grande opportunità promozionale e avrà luogo appena 16 giorni dopo che l’azienda terrà il suo secondo evento Unpacked. La presentazione, la seconda del 2024, dovrebbe consentire al pubblico di vedere ufficialmente i nuovi Samsung Galaxy Z Fold6, il Galaxy Z Flip6, il Galaxy Watch 7 e la sua nuova versione, fino ad oggi inedita, Galaxy Watch Ultra. Di contorno verranno svelate anche le nuove Galaxy Buds e l’anello Galaxy Ring, anticipato al MWC 2024 di Barcellona ma solo sotto teca.

Samsung mostrerà la cerimonia delle olimpiadi di Parigi 2024 con 200 Galaxy S24 Ultra

Sarà Samsung a fornire la potenza hardware con i suoi Galaxy S24 Ultra che si occuperanno di trasmettere in streaming con qualità HDR. Sarà invece il provider Orange a consentire la diffusione delle registrazioni in diretta con la sua rete 5G. Proprio Orange infatti sarà il fornitore di rete mobile ufficiale di Parigi 2024 in Francia.

Per far sì che tutto ciò funzioni, Orange installerà antenne 5G lungo la Senna, creando la prima rete 5G autonoma in Francia.

Si tratterà di un evento mai visto prima, qualcosa di interessante proprio perché, oltre allo spettacolo mostrato dalle televisioni, ci sarà la possibilità di vedere veramente da vicino tutte le emozioni trasmesse dagli atleti.