iPhone 17: il modello base sarà un Pro grazie al display ProMotion a 120 Hz

Nel 2025 Apple potrebbe finalmente colmare un vuoto che dura da anni: quello del display a 120 Hz sui modelli non Pro. A suggerirlo è ancora una volta Mark Gurman, voce tra le più autorevoli nel panorama Apple, che nella sua ultima newsletter “Power On” ha rilanciato l’ipotesi di uno schermo ProMotion anche per l’iPhone 17 base.

Addio ai 60 Hz nell’aria, finalmente

Se tutto verrà confermato, il prossimo iPhone 17 base abbandonerà il pannello a 60 Hz, un limite che, nel 2025, comincia a pesare anche sugli utenti meno esigenti. Sui dispositivi Android, frequenze così basse si vedono ormai solo nei modelli da 150 euro, mentre Apple è rimasta ferma sui 60 Hz per la sua fascia “non Pro” anche nel 2024.

Gurman non ha menzionato direttamente l’iPhone 17 Air – quello che, secondo le indiscrezioni, andrà a sostituire il poco fortunato Plus – ma è difficile pensare che sarà l’unico escluso dalla novità. L’Air dovrebbe avere un prezzo superiore al modello base, e una differenza tecnica così evidente non avrebbe molto senso.

Il 2025 sarà l’anno giusto per questa novità, o almeno gli utenti se lo augurano

Il refresh a 120 Hz su iPhone ha debuttato già nel 2017 su iPad Pro, ed è arrivato sui modelli Pro nel 2021. Ma da allora, Apple ha preferito tenere questa caratteristica “in alto”, forse per differenziare meglio le fasce di prezzo. Eppure il 2025 potrebbe segnare un cambio di passo: dopo anni di aggiornamenti conservativi, si parla di un nuovo design con elementi ispirati alla “Camera Bar” dei Pixel, almeno per i modelli Pro e Air.

La variante base, invece, dovrebbe restare fedele all’estetica verticale dei modelli attuali, ma con un tocco in più grazie al refresh rate dinamico. Oltre a rendere l’esperienza visiva più fluida, il ProMotion è anche legato all’Always-on Display, altro elemento che potrebbe trovare spazio sulla fascia media della lineup. Almeno per ora queste sono voci ma sembrano avere un minimo di fondamento, bisognerà solo attendere per delle conferme.