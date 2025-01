iPhone 17 Air e Galaxy S25 Slim: brutte notizie sulle batterie

Eleganza o autonomia? I produttori di telefoni cercano da tempo di far coesistere questi due aspetti nei loro prodotti.

Se il mercato, negli ultimi anni, sta propendendo verso batterie più prestanti, quasi indispensabili per supportare quelli che sono ormai considerabili come veri e propri “mini-computer portatili”. Il progredire della tecnologia sembra aver favorito il perfetto bilanciamento tra i due suddetti aspetti, anche se restano delle eccezioni.

Tra di esse potrebbero figurare i due telefoni più attesi dell’anno, ovvero iPhone 17 Air e Galaxy S25 Slim, che dovrebbero propendere più per il design rispetto alle performance delle batterie.

A quanto pare, i prodotti proposti rispettivamente da Apple e Samsung, punteranno tutto sul design, optando per eleganza all’insegna di una struttura sottile, mettendo in secondo piano le batterie.

iPhone 17 Air e Galaxy S25 Slim prediligeranno l’eleganza all’autonomia

Secondo Digital Chat Station, entrambi i modelli di punta avranno batterie tra 3.000 e 4.000 mAh. Questa era la norma dieci anni fa, con il mercato odierno che ha abituato l’utenza a 5.000, 6.000 e persino 7.000 mAh (e forse anche superiori) per i telefoni di fascia alta odierni. Sebbene i dispositivi potrebbero proporre soluzioni per ottimizzare l’autonomia, resta difficile pensare che le batterie possano rappresentare un loro punto di forza.

Tutto ciò avviene mente i produttori asiatici stanno andando in una direzione opposta, scegliendo di affidarsi a delle batterie al silicio-carbonio. Samsung e Apple non sembrano però intenzionate a optare per nuove tecnologie, limitandosi semplicemente a ridurre l’autonomia in favore dell’estetica e della maneggevolezza.

D’altro canto, non stiamo di certo parlando di due compagnie sprovvedute. Se i due colossi tecnologici hanno fatto questa scelta, dietro la stessa vi saranno di certo ricerche di mercato approfondite. Il lancio di iPhone 17 Air e Galaxy S25 Slim potrebbe inaugurare un nuovo trend, con un drastico cambio di priorità per l’utenza.

Per capire meglio come evolverà il mercato mobile nel corso dei prossimi mesi (e anni) non ci resta che attendere il lancio di questi due interessanti dispositivi.