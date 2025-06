Gli utenti di Wear OS dovranno prepararsi a dire addio ai loro vecchi quadranti preferiti entro gennaio 2026.

Questo è quanto annunciato da Google, che ha ufficializzato la transizione definitiva al nuovo Watch Face Format (WFF) per tutti gli smartwatch che utilizzano il sistema operativo dell’azienda di Mountain View.

La decisione rappresenta un cambiamento epocale per l’ecosistema di Wear OS. A partire dal 14 gennaio 2026, infatti, non sarà più possibile installare nuovi watch face basati sulle vecchie librerie AndroidX e Wearable Support Library (WSL) dal Play Store. Inoltre, gli aggiornamenti per questi quadranti verranno completamente bloccati, segnando la fine del supporto per i formati precedenti.

Google ha introdotto il formato WFF nel 2023 come parte di una strategia a lungo termine per migliorare l’efficienza e le prestazioni dei quadranti. La transizione non è stata improvvisa: già nel 2025 l’azienda aveva limitato la pubblicazione di nuovi quadranti nei formati obsoleti, preparando così il terreno per questo cambiamento radicale.

Wear OS passa definitivamente al formato WFF

La transizione al formato WFF avrà un impatto significativo sia sugli utenti che sugli sviluppatori. Per gli utenti, i sistemi di monetizzazione come acquisti una tantum e abbonamenti non saranno più supportati per i vecchi design. Gli abbonamenti attivi verranno interrotti, mentre gli acquisti già effettuati rimarranno utilizzabili, sebbene senza possibilità di aggiornamenti futuri.

Per gli sviluppatori, il cambiamento è una strada obbligata: migrare al formato WFF o vedere i propri quadranti rimossi dal Play Store. Anche chi utilizza strumenti come Watch Face Studio dovrà aggiornare alla versione 1.8.7 o successive per continuare a distribuire i propri lavori.

La standardizzazione promessa da Google offre numerosi vantaggi tecnici. Il nuovo formato WFF utilizza modelli XML, garantendo maggiore efficienza, migliori prestazioni e un consumo energetico ridotto. Tuttavia, questa evoluzione non è priva di critiche. Molti sviluppatori lamentano che il formato limita la libertà creativa, rendendo più difficile la realizzazione di design complessi o interattivi.

Per gli utenti affezionati ai vecchi watch face, il tempo stringe. Rimane poco più di un anno per installare i quadranti preferiti prima che vengano rimossi definitivamente dal Play Store. Anche se i quadranti già installati continueranno a funzionare, non riceveranno più aggiornamenti né supporto tecnico.