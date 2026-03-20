Pixel Watch impazziti dopo l'ultimo aggiornamento: cosa sta succedendo?

Un’ondata di disservizi sta travolgendo gli utenti di Pixel Watch, gettando nel caos la quotidianità di chi si affida a questo dispositivo per monitorare la propria salute.

Dopo il tanto atteso aggiornamento di marzo 2026, lo scenario si è ribaltato: valori di SpO2 e temperatura della pelle spariti, conteggio dei passi impazzito e, a rendere tutto più frustrante, un silenzio assordante da parte di Google e Fitbit. Una situazione che mette a rischio l’affidabilità di uno strumento ormai indispensabile per migliaia di persone.

Il Feature Drop, che avrebbe dovuto portare miglioramenti e nuove funzionalità, ha invece reso il Pixel Watch quasi inutilizzabile per chi tiene sotto controllo parametri vitali. Gli utenti si sono visti privare improvvisamente dei dati relativi all’ossigenazione del sangue (SpO2) e alla temperatura della pelle direttamente dall’app Fitbit, mentre i contatori di passi, chilometri percorsi e calorie bruciate si sono moltiplicati senza alcuna logica, arrivando in alcuni casi a valori triplicati rispetto alla realtà. Queste anomalie hanno distorto completamente le statistiche di attività, minando la fiducia nel dispositivo.

Rilevazioni anomale e contapassi impazzito: non solo un aggiornamento disastroso

A complicare ulteriormente il quadro, non tutti i problemi sembrano riconducibili esclusivamente all’ultimo aggiornamento.

Diverse segnalazioni raccolte su forum e social media evidenziano come alcuni utenti abbiano riscontrato malfunzionamenti anche senza aver ancora installato la nuova versione del software. Questo dettaglio apre scenari inquietanti: potrebbero esserci conflitti tra diverse versioni di app e firmware, errori nella sincronizzazione con il cloud o addirittura regressioni latenti introdotte dal nuovo software. In ogni caso, la situazione è tutt’altro che lineare e la causa principale resta avvolta nel mistero.

Ciò che più fa infuriare la community è l’assenza totale di comunicazioni ufficiali. Nessun comunicato stampa, nessun messaggio di rassicurazione, nessuna roadmap per la risoluzione del problema: Google e Fitbit sembrano ignorare le richieste pressanti degli utenti, lasciandoli in balia di bug che compromettono la qualità della vita quotidiana. Il disagio cresce soprattutto tra chi utilizza il Pixel Watch per monitorare condizioni mediche importanti.

Le soluzioni temporanee

Nel frattempo, la rete si trasforma in un laboratorio di soluzioni fai-da-te. Gli utenti più esperti condividono workaround che hanno dato risultati alterni. Tra le strategie più gettonate:

Cancellare la cache di Fitbit : attraverso il percorso Impostazioni – App – Fitbit – Archiviazione e cache, una soluzione poco invasiva che in alcuni casi ha ripristinato le metriche corrette;

: attraverso il percorso – – – Archiviazione e cache, una soluzione poco invasiva che in alcuni casi ha ripristinato le metriche corrette; Ripristino alle impostazioni di fabbrica del Pixel Watch: una scelta più drastica che obbliga a riconfigurare da zero il dispositivo , ma che talvolta ha riportato la situazione alla normalità;

del Pixel Watch: una scelta più drastica che obbliga a , ma che talvolta ha riportato la situazione alla normalità; Riconfigurazione come nuovo dispositivo nell’app Fitbit: in diversi casi ha fatto ricomparire i dati di SpO2 e temperatura della pelle, al prezzo però della perdita della cronologia dati.

Il problema, però, è che nessuna di queste soluzioni si è rivelata efficace per tutti. Alcuni utenti sono riusciti a ripristinare i dati fondamentali, altri continuano a convivere con anomalie e metriche distorte. La convivenza di più bug, probabilmente legati a incompatibilità tra versioni, sincronizzazioni difettose e aggiornamenti incompleti, sembra ormai l’ipotesi più plausibile.

L’attesa di una patch risolutiva continua. Google e Fitbit hanno davanti a sé il compito di analizzare a fondo i log di sistema, monitorare le sincronizzazioni cloud e risolvere, una volta per tutte, le incompatibilità tra servizi e firmware. Fino ad allora, il Pixel Watch resta una scatola nera dai risultati incerti, una fonte di frustrazione per chi aveva riposto fiducia nella tecnologia per la propria salute.