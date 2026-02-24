Wear OS abilita avvisi di terremoto direttamente su smartwatch

La tecnologia al servizio della sicurezza pubblica compie un nuovo balzo in avanti, portando gli avvisi terremoto direttamente sul polso degli utenti.

Una rivoluzione che cambia il modo in cui percepiamo la prevenzione dei rischi naturali, rendendo la tempestività una risorsa alla portata di tutti, ovunque ci si trovi. Grazie a un recente aggiornamento di Google Play Services alla versione 26.07, rilasciato a partire dal 23 febbraio 2026, i possessori di dispositivi con sistema operativo Wear OS possono ora ricevere notifiche sismiche in modo completamente autonomo, senza la necessità di mantenere il collegamento costante via Bluetooth con lo smartphone. Un salto qualitativo che promette di salvare vite.

Un sistema di prevenzione evoluto direttamente sul tuo polso

L’aggiornamento introduce una funzionalità senza precedenti: gli smartwatch diventano veri e propri strumenti di allerta precoce, capaci di individuare le vibrazioni tipiche di un terremoto grazie ai sofisticati sensori accelerometro integrati. Questi sensori, infatti, sono in grado di rilevare anche le più lievi oscillazioni del terreno, trasformando ogni orologio in una piccola stazione sismica mobile.

Quando più dispositivi nella stessa area geografica percepiscono anomalie simili, i dati raccolti – opportunamente anonimizzati – vengono inviati ai server di Google. Qui, potenti algoritmi analizzano le informazioni per stimare rapidamente intensità e posizione dell’epicentro, consentendo l’invio di avvisi mirati a chi si trova potenzialmente in pericolo. Il risultato? Preziosi secondi guadagnati per mettersi al riparo, che possono fare la differenza tra la sicurezza e il rischio.

Compatibilità e accesso alle nuove funzionalità

Non tutti i dispositivi sono però immediatamente compatibili con questa innovazione. Gli smartwatch dotati di connessione cellulare potranno usufruire da subito e in modo completo della ricezione autonoma degli avvisi.

Diversa, invece, la situazione per i modelli che si affidano esclusivamente al Bluetooth: al momento, non è ancora chiaro se questi ultimi potranno ricevere notifiche indipendenti o se saranno necessari ulteriori aggiornamenti software e una gestione più attenta della connessione. La distribuzione della funzione avviene in modo graduale: per assicurarsi l’accesso alle novità, è fondamentale che sia lo smartwatch sia lo smartphone siano aggiornati all’ultima versione disponibile del sistema operativo e dei servizi Google.

Sicurezza, privacy e nuove sfide per la protezione civile

Il valore aggiunto di questa soluzione si manifesta soprattutto nella rapidità di reazione che offre agli utenti in caso di sisma. Tuttavia, gli esperti sottolineano l’importanza di ridurre al minimo i falsi allarmi e di perfezionare ulteriormente gli algoritmi di riconoscimento sismico.

Google, da parte sua, assicura che i dati trasmessi dai sensori accelerometro siano aggregati e privi di qualsiasi informazione identificativa, rispettando così la privacy degli utenti. Restano comunque aperti alcuni interrogativi normativi, in particolare riguardo la gestione e l’archiviazione delle informazioni, nonché le implicazioni per enti locali e produttori di dispositivi.