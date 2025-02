Falso allarme per il rilevatore di terremoti Android: cosa è successo?

Google ha dovuto disattivare la sua funzione per il rilevamento di terremoti su Android a causa di un fastidioso errore.

In Brasile, più precisamente nelle città di San Paolo e Rio de Janeiro, la piattaforma ha diffuso falsi avvisi di emergenza nel corso della notte tra giovedì e venerdì.

Secondo quanto riportato da Android Police, il sistema avrebbe segnalato un terremoto inesistente per quanto riguarda le regioni di Ubatuba e Baixada Santista. Questo enorme è una spiacevole sorpresa per la compagnia di Mountain View che, avendo lanciato il rilevatore di terremoti nel 2020, pensava fosse ormai uno strumento collaudato e affidabile.

In origine, il sistema è stato testato largamente testato in California, per poi un ampliamento a più stati, incluso il Brasile.

Il sistema per rivelare terremoti di Google non sostituisce le piattaforme ufficiali

Stando a quanto sostenuto da CNN Brasil, la Difesa civile di San Paolo, che gestisce un sistema di allerta preventiva per il rischio di catastrofi, ha affermato di non aver emesso alcun avviso e che non vi è alcuna registrazione di eventi correlati a un possibile terremoto.

Google, attraverso un portavoce intervistato da The Verge, ha voluto spiegare cos’è e come funziona l’Android Earthquake Alerts System. Questo è un servizio considerato come “supplementare” per stimare in modo molto rapido eventuali scosse di terremoto e avvisare gli utenti. Nonostante ciò, non viene considerato capace di sostituire piattaforme di allerta ufficiali.

A dispetto di quanto avvenuto nel paese sudamericano, l’impegno di Google per quanto riguarda le calamità naturali resta più che apprezzabile. Basti pensare al progetto per contrastare gli incendi boschivi che, proprio nel corso della passata estate, è stato allargato a un numero maggiore di paesi.