La salute secondo Trump: smartwatch per tutti e il 15% in meno di medici

Dispositivi indossabili per tutti gli americani entro quattro anni. Collaborazioni con i giganti della tecnologia e una riduzione del 15% del personale del Dipartimento della Salute: questo è il piano ambizioso di Robert F. Kennedy Jr., Segretario della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti d’America, in pratica il ministro della Sanità dell’Amministrazione Trump.

Con un risparmio stimato di 1,8 miliardi di dollari l’anno, il programma punta a una sanità più efficiente e tecnologicamente avanzata, scaricando gran parte della responsabilità sul cittadino dotati di smartwatch, smartband o altri dispositivi in grado di rilevare i principali parametri di salute e attività fisica.

Make America Healthy Again

Durante un’udienza alla Camera, il Segretario del Dipartimento della Salute ha presentato l’iniziativa MAHA (Make America Healthy Again), un progetto che mira a responsabilizzare i cittadini attraverso l’uso di tecnologie indossabili. Grazie a dispositivi come smartwatch e fitness tracker, sarà possibile monitorare parametri vitali in tempo reale, tra cui glucosio e battito cardiaco, migliorando così la gestione della propria salute.

Il programma MAHA non si limita a promuovere l’uso di tecnologie indossabili, ma prevede anche collaborazioni con aziende leader nel settore della wearable tech. Kennedy ha già avviato dialoghi con Whoop, Function Health e Hippocratic AI per sviluppare strategie innovative. Inoltre, il Dipartimento lancerà una delle più grandi campagne pubblicitarie mai realizzate, con l’obiettivo di educare i cittadini sui benefici di queste tecnologie.

Smmartwatch al posto dei medici?

Ormai i device wearable non sono più semplici contapassi, ma strumenti avanzati in grado di monitorare il sonno, l’attività fisica e persino rilevare condizioni mediche serie come la fibrillazione atriale. Recentemente, la FDA ha autorizzato l’Apple Watch a monitorare l’apnea notturna, e anche Google e Samsung continuano a innovare nel settore.

Nonostante i progressi, il programma solleva questioni importanti legate alla gestione dei dati personali. Kennedy intende utilizzare i dati raccolti per condurre ricerche scientifiche, come quelle sull’autismo, ma questo richiede una regolamentazione adeguata per garantire la privacy dei cittadini.

La visione di Robert F. Kennedy Jr. è audace: modernizzare il sistema di salute pubblica degli Stati Uniti, rendendolo più efficiente e accessibile grazie alla tecnologia. Tuttavia, resta da vedere come cittadini ed esperti accoglieranno questa trasformazione, in un contesto di crescente scetticismo verso le istituzioni e i giganti tecnologici.

Per non parlare del grande dubbio di fondo: è giusto rinunciare ai medici, per risparmiare, sperando che la tecnologia gestita direttamente dal paziente sia sufficiente a sostituirli?