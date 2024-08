Xiaomi, una super batteria per i suoi smartphone: sarà da 7.500 mAh

Per tutti coloro che sono stufi di sentir parlare di batterie per smartphone da 3.500 mAh, 4.500 mAh o persino 6.500 mAh, sembra esserci una grande novità nell’aria. A quanto pare, secondo le ultime indiscrezioni, Xiaomi avrebbe un asso nella manica di alto livello da giocarsi per il futuro prossimo. Secondo quanto riportato infatti, l’azienda cinese che ora è tra i leader assoluti sul mercato starebbe pensando di lanciare smartphone con batterie da 7.500 mAh. Alla luce di quanto visto ultimamente, con i primi modelli che stanno andando oltre i 5.000 mAh stabilmente, si tratterebbe di un grandissimo risultato.

Tutto ciò è frutto delle indiscrezioni che sono trapelate proprio durante le ultime ore. A riportarle tra l’altro sono state delle fonti cinesi molto attendibili che spesso trovano riscontro nelle presentazioni ufficiali.

Xiaomi prepara batterie super: si parla di 7.500 mAh e di una ricarica (logicamente) più lunga

Secondo la fonte in questione, verificata ed attendibile, Xiaomi starebbe attualmente studiando altre soluzioni di ricarica rapida per le sue batterie.

A quanto pare, il colosso orientale vuole sviluppare più batterie a ricarica rapida da 100 W e 120 W in varie configurazioni. Le opzioni in esame riguarderebbero sia i top di gamma che gli smartphone di media fascia.

Le voci danno per sicuro all’arrivo di una batteria a ricarica rapida da 5000 mAh ricaricabile a 120W e dunque in 18 minuti, così come una a ricarica rapida da 5500 mAh che con 100 W impiegherebbe 34 minuti per una ricarica completa.

La fonte afferma poi che ci sarà una batteria a ricarica rapida da 6000 mAh che, grazie ai 120W di potenza di ricarica, impiegherebbe 30 minuti a rimpirsi. A 100W invece si ricaricherebbe l’altra batteria attesa, un modello da 6500 mAh a 100 W: in questo caso servirebbero 49 minuti. Tornando invece alle batterie più grandi di cui si parlava nel paragrafo iniziale, dovrebbero arrivare in configurazioni da 7000 e 7500 mAh. La prima a 120 W impiegherebbe 40 minuti per ricaricarsi, mentre la seconda a 100 W ne impiegherebbe 63, per qualcuno un po’ troppo ma di certo con tante soddisfazioni.