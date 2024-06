Xiaomi 15 potrebbe essere il top di gamma tascabile da battere

Sono arrivate già le prime indiscrezioni sulla serie Xiaomi 15. Proprio all’inizio di quest’anno qualche rumor è trapelato suggerendo che il modello standard potrebbe essere un telefono tascabile quantomeno come lo Xiaomi 14.

Ora sono stati pubblicati dettagli più interessanti proprio sul modello base della prossima serie legata al produttore cinese. Il leaker che ha reso noto il tutto, ha affermato che sia i modelli piccoli che quelli grandi della gamma Xiaomi 15 offriranno batterie molto performanti. Si tratterebbe almeno di unità da 5.000 mAh. Questo sarebbe un notevole aggiornamento, ancor di più se si valuta che l’attuale batteria dello Xiaomi 14 è da 4.610 mAh.

Xiaomi 15 sarà tascabile ma con grandi caratteristiche: la batteria sarà una di queste

Una batteria da 5.000 mAh o più sarebbe un grosso upgrade per lo Xiaomi 15, anche perché manterrà le stesse dimensioni della gamma 14. La fonte ha inoltre affermato che Xiaomi sta testando una fotocamera principale ad apertura variabile per il 15 standard. Questo sarebbe un gradito aggiornamento per gli utenti che amano la fotografia.

La stragrande maggioranza delle fotocamere degli smartphone offre aperture fisse, ma avere un’apertura regolabile potrebbe consentire numerosi vantaggi. Gli utenti ad esempio possono passare ad un’apertura ridotta per ottenere un effetto di profondità di campo ridotto, il che è ideale per le foto ritratto. Si potrebbe anche passare ad un’apertura più ampia per scatti di gran livello in condizioni di scarsa luminosità.

L’apertura variabile è utile inoltre anche per i sensori delle fotocamere di grandi dimensioni che spesso hanno difficoltà a mettere a fuoco i soggetti ravvicinati. In ogni caso, molti appassionati sperano che il prossimo Xiaomi 15 abbia una batteria più grande e proprio una fotocamera principale ad apertura variabile. Queste due aggiunte aiuterebbero sicuramente il telefono a distinguersi dai rivali che presentano dimensioni simili. Al momento si tratta di indiscrezioni, le quali però potrebbero essere confermate proprio nelle prossime settimane.