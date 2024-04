Xiaomi 14 con Snapdragon 8 Gen 3 disponibile su eBay con 300€ di sconto

Sembra assurdo, ma è tornato in sconto uno degli smartphone più potenti di sempre: lo Xiaomi 14. Questa variante disponibile oggi su eBay presenta 512 GB di memoria interna e 12 GB di RAM, oltre allo splendido colore nero. Bisogna tenere conto anche della promozione “Più spendi, più risparmi”, in grado di consentire sconti pazzeschi agli utenti.

Basta infatti inserire il codice sconto “PSPRAPR24” per riuscire ad abbassare ulteriormente il prezzo già visibilmente scontato. Il punto di forza assoluto di questo Xiaomi 14 è certamente la fotocamera quadrupla, ma non passano inosservati il display e il design in generale.

Con il codice sconto inserito e grazie allo sconto del 26%, si arriva a pagare questo prodotto solo 700 €. Disponibili anche due anni di assistenza gratuita per qualsiasi guasto e la spedizione in tre giorni gratis.

Lo Xiaomi 14 costa meno su eBay: inserisci il codice sconto e compralo ora

Partendo dal principio si nota come la scocca dello Xiaomi 14 sia squadrata nei lati, favorendo la presa e soprattutto un ottimo feedback al tatto. Sul lato frontale troviamo lo splendido display AMOLED da 6,36″ con risoluzione in 1,5K che, con il suo refresh rate molto alto, offre fluidità da vendere.

Girandolo, compare il vero fiore all’occhiello, la fotocamera quadrupla sviluppata in collaborazione con Leica, un’unità che raggiunge i 50 MP di picco. Straordinario anche il teleobiettivo da 32 MP posto di fianco. Il processore è un top assoluto, lo Snapdragon 8 Gen 3, il chip attualmente più potente sul mercato, che in accoppiata con 12 GB di RAM dona potenza e fluidità allo Xiaomi 14. La batteria da 4610 mAh è una piacevole sorpresa: lo smartphone dura tranquillamente tutta la giornata.

Oggi su eBay, tra sconto e codice sconto si arriva a 700 €. Questo è il prezzo finale inserendo il codice “PSPRAPR24” relativo all’iniziativa in vigore.