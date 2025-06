Apple watchOS 26 ufficiale: come cambia Apple Watch con il nuovo OS

Apple rinnova l’esperienza per gli utenti dei suoi smartwatch con il lancio del nuovo watchOS 26, un sistema operativo che introduce funzionalità innovative e un design rinnovato, pensato per migliorare l’interazione con l’Apple Watch. Tra le principali novità, spiccano un’interfaccia dinamica, un assistente di allenamento basato sull’intelligenza artificiale e controlli più intuitivi, offrendo un’esperienza più personalizzata per ogni utente.

watchOS 26: le novità

Il nuovo linguaggio grafico Liquid Glass trasforma il display degli Apple Watch con effetti dinamici di rifrazione. Questo aggiornamento non solo migliora l’estetica, ma offre anche una visibilità ottimizzata, particolarmente evidente nel quadrante Foto, dove i numeri trasparenti si integrano armoniosamente con le immagini personali. Il risultato è un’esperienza visiva unica, che rende ogni interazione più coinvolgente.

Gli appassionati di fitness apprezzeranno il nuovo Workout Buddy, un assistente di allenamento potenziato da Apple Intelligence. Analizzando i dati biometrici e i progressi personali, questa funzionalità fornisce feedback audio motivazionali personalizzati, sfruttando un avanzato modello di sintesi vocale generativa. Al momento, il supporto è disponibile per corsa e HIIT, inizialmente in lingua inglese, con promesse di espansione futura.

La Raccolta smart beneficia di algoritmi predittivi migliorati, capaci di offrire suggerimenti contestuali sempre più accurati, adattandosi alle abitudini degli utenti. Inoltre, l’app Messaggi si arricchisce con la traduzione in tempo reale, rendendo la comunicazione multilingue più fluida per i modelli più recenti di Apple Watch abbinati a iPhone compatibili con Apple Intelligence.

Grazie ai sensori di movimento integrati, il nuovo watchOS 26 introduce un controllo delle notifiche ancora più intuitivo. Ruotando semplicemente il polso, è possibile chiudere avvisi, ignorare chiamate o silenziare timer, semplificando l’interazione quotidiana con il dispositivo.

Oltre alle innovazioni principali, il sistema operativo introduce l’app Note su Apple Watch, funzioni avanzate per la gestione delle chiamate e trascrizioni in tempo reale per utenti con difficoltà uditive. Gli sviluppatori avranno accesso a nuove API per creare widget personalizzati e implementare funzionalità avanzate.

watchOS 26: quando arriva

watchOS 26 sarà disponibile gratuitamente a partire dall’autunno per Apple Watch Series 6 e modelli successivi. Ecco la lista dei modelli di Apple Watch sui quali potrà essere installato watchOS 26: