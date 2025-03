iPhone 18 Pro sarà unico: il motivo riguarda il processore

Continuano a girare le voci che vedono Apple pronta a lanciare gli iPhone 18 con a bordo i primi chip a 2nm. L’azienda avrebbe intenzione secondo le ultime indiscrezioni di provvedere con questo upgrade solo per i modelli Pro. Il colosso di Cupertino quindi starebbe pensando a questa nuova tecnologia per i suoi smartphone, grazie alla collaborazione con TSMC, il colosso taiwanese dei semiconduttori.

iPhone 18 Pro e Pro Max potrebbero non essere gli unici della gamma con chip a 2nm

In queste ore si è fatta spazio la voce che TSMC sarebbe già pronta a ricevere gli ordini. L’avvio della produzione su larga scala dovrebbe avvenire entro la fine del 2025, giusto in tempo per l’integrazione sul chip A20 di iPhone 18 Pro, atteso a fine anno.

Il nodo a 2nm avrebbe già raggiunto un rendimento del 60% a fine 2024, con un ulteriore miglioramento nei mesi successivi. Tuttavia, su quali modelli di iPhone 18 riceveranno il chip a 2nm le versioni non coincidono: secondo Commercial Times si tratterà di un’esclusiva dei modelli Pro, mentre l’analista Ming-Chi Kuo sostiene che tutta la gamma iPhone 18 potrebbe beneficiarne.

Apple ancora una volta apripista

Apple non è nuova a questo tipo di primati. Già con l’iPhone 15 Pro aveva introdotto il primo chip realizzato con processo a 3nm, e anche stavolta sembra voler essere la prima azienda a portare il 2nm sul mercato consumer. Ma non sarà da sola.

A fianco di Apple, secondo il report cinese, anche Intel, AMD, Broadcom e Amazon AWS avrebbero mostrato interesse per i chip a 2nm. In particolare, Intel dovrebbe debuttare con il proprio nodo 18A entro la fine del 2025, puntando a una comparsa su notebook con CPU Panther Lake e server con Clearwater Forest.

Apple consentirà prestazioni e fluidità di un altro livello

Il passaggio ai 2nm non è solo una questione di dimensioni. Permetterà di ottenere chip più veloci, più efficienti dal punto di vista energetico e con una densità maggiore di transistor, elementi fondamentali per sostenere le richieste crescenti in termini di prestazioni e intelligenza artificiale.

Se tutto andrà secondo i piani, iPhone 18 Pro sarà il primo smartphone in commercio con chip a 2nm, consolidando ancora una volta il ruolo di Apple come innovatrice tecnologica nel mondo mobile.