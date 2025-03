Samsung, il prossimo pieghevole sarà assurdo: si potrà aprire a 360°

Samsung non ha mai smesso di sperimentare nel settore degli smartphone pieghevoli, e ora potrebbe essere pronta a rivoluzionare nuovamente il formato. Oltre ai modelli attesi per quest’anno, come il Galaxy Z Flip 7 FE e il tri-fold Galaxy G Fold, spunta anche un brevetto molto interessante: un dispositivo in grado di piegarsi sia verso l’interno che verso l’esterno.

L’idea di uno schermo che si avvolge su sé stesso

Secondo quanto emerso, Samsung starebbe lavorando a un concept con piega a 360 gradi, capace quindi di chiudersi come i classici Fold, ma anche di avvolgersi completamente su sé stesso come avviene con alcuni modelli Huawei. L’obiettivo? Eliminare lo schermo esterno, lasciando che sia il pannello pieghevole a svolgere ogni funzione, ma senza esporlo costantemente.

Questo approccio permetterebbe maggiore flessibilità d’uso, dando all’utente la possibilità di proteggere il display chiudendolo verso l’interno quando non serve, oppure di mostrarlo all’esterno per un accesso rapido.

Un brevetto dettagliato con soluzioni inedite

La documentazione depositata da Samsung descrive un sistema complesso basato su strati di supporto sotto al vetro ultra-sottile (Ultra Thin Glass). Questi strati includono materiali polimerici flessibili, uno strato adesivo e piastre personalizzate, tutte pensate per garantire la flessibilità del pannello su due assi differenti.

Le immagini create dal tipster xleaks7 mostrano come potrebbe essere questo dispositivo: sottile, elegante e con un unico schermo che si piega in entrambe le direzioni, senza bisogno di una seconda unità visiva.

In realtà si parlò di un dispositivo simile già nel 2023, con gli utenti che da allora stanno attendendo nuove notizie in merito che potrebbero di certo mettere un po’ di pepe in un mondo smartphone ormai in fase di stasi.

Piega doppia, ma anche doppio rischio

Un pieghevole così innovativo sarebbe sicuramente un salto in avanti rispetto agli attuali modelli, ma comporterebbe anche sfide importanti, soprattutto in termini di durabilità e usura. Non resta che attendere per capire se Samsung porterà davvero questa idea dallo stadio di prototipo al mondo reale.