Tri-fold di Samsung? L'attesa potrebbe essere più lunga del previsto

Secondo quanto affermato dal leaker Max Jambor su X, l’attesa per il lancio del primo tri-fold di Samsung potrebbe essere più lunga di quanto in molti si aspettano.

Se alcune voci facevano riferimento a un rilascio questa estate, in contemporanea al lancio di Galaxy Z Fold 7 e di Z Flip 7, l’informatore ha parlato di tempistiche ben più lunghe.

Samsungs tri-fold won’t launch alongside Fold7 and Flip7. It will be unveiled at a later point in time pic.twitter.com/muqmO1iRws

— Max Jambor (@MaxJmb) February 25, 2025