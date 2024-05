Salvo sorprese, il nuovo pieghevole top di gamma di Samsung verrà presentato in occasione dell’evento Unpacked 2024 del 10 luglio. Del Galaxy Z Fold6 il colosso sudcoreano non ha condiviso nemmeno un breve teaser, ma – come già accaduto in passato – potrebbe non essere necessario attendere l’appuntamento di luglio per scoprire il dispositivo.

Le prime (presunte) novità del Samsung Galaxy Z Fold6

Dopo i diversi render apparsi in rete in queste settimane, a regalare agli appassionati un first look del pieghevole è il noto leaker ICE UNIVERSE. Quest’ultimo ha condiviso su X un confronto tra il Galaxy Z Fold5 e quello che dovrebbe essere il Galaxy Z Fold6.

Come si può facilmente notare, le novità sarebbero principalmente due. La prima è la simmetria del display anteriore: le cornici sono sottili e simmetriche su tutti i lati e i due angoli esterni (superiore e inferiore) sono decisamente più squadrati. Addio dunque a quello che viene definito “design a B”, considerato da molti utenti uno dei problemi del foldable gettato nella mischia nel 2023.

La seconda modifica che sembra emergere dal leak è lo spazio tra la cornice del bordo sinistro e la cerniera dello smartphone (da 5mm a 3mm, circa). Sul Fold6, infatti, appare più ridotta, per un risultato finale decisamente più gradevole.

Il display del pieghevole prossimo al debutto dovrebbe essere leggermente più ampio e questo dovrebbe portare anche un aumento della diagonale del display interno. Resta invece il foro centrale, in alto, per lasciare spazio alla fotocamera anteriore.

Ma di che versione dello smartphone si tratta? Secondo indiscrezioni, Samsung potrebbe presentare tre diverse del suo prossimo pieghevole a libro. Dovrebbe esserci anche un modello Ultra, dunque con specifiche tecniche al top.

Per sciogliere qualsiasi dubbio a riguardo bisognerà attendere il 10 luglio, giorno dell’Unpacked 2024. Durante l’evento l’azienda dovrebbe presentare anche il Flip6 (a conchiglia) e l’inedito Galaxy Ring.