Un profondo cambiamento nel settore della tecnologia indossabile è alle porte, e a guidarlo sarà Apple con una serie di dispositivi innovativi con i quali a Cupertino sperano di ridefinire, e lanciare definitivamente, il mercato dei visori AR e degli occhiali smart. Secondo le previsioni del noto e affidabilissimo analista Ming-Chi Kuo, Apple lancerà ben sette nuovi prodotti entro il 2028, tra cui visori avanzati, occhiali intelligenti e altre soluzioni di nuova generazione.

Vision Pro: in arrivo il chip M5 e versione Air

La strategia di Apple si basa su una roadmap ambiziosa che si estende nei prossimi quattro anni, con l’obiettivo di consolidare la sua posizione di leadership nel settore. Al centro di questa visione c’è l’evoluzione della linea Vision Pro, il cui primo aggiornamento significativo è previsto per il 2025. Il modello Vision Pro M5 manterrà hardware e design dell’originale ma integrerà il nuovo chip M5, con una produzione stimata tra 150.000 e 200.000 unità.

Questo aggiornamento segna un passo importante per garantire prestazioni superiori e mantenere alta l’attenzione sul prodotto. Guardando al futuro, il 2028 vedrà il lancio del Vision Pro 2, un dispositivo completamente riprogettato.

Nel 2027, Apple introdurrà il Vision Air, un visore pensato per attrarre un’utenza più ampia grazie a un design più leggero e materiali come plastica e lega di magnesio. Con un peso ridotto del 40% rispetto al Vision Pro, il Vision Air monterà un chip di fascia alta derivato dagli iPhone e utilizzerà un numero inferiore di sensori per contenere i costi. Questo approccio mira a combinare prestazioni elevate con un prezzo più accessibile, rendendo il prodotto un’opzione interessante per il mercato di massa.

Apple Glass nel 2027

Tra le innovazioni più attese ci sono gli Apple Glass, il cui lancio è previsto per il 2027. Questi occhiali smart offriranno una serie di funzionalità avanzate, tra cui controlli vocali e gestuali, capacità di registrazione, analisi ambientale tramite intelligenza artificiale e funzionalità audio integrate.

La produzione inizierà nel secondo trimestre del 2027, con una stima di 3-5 milioni di unità. Inoltre, due varianti XR con display integrato sono attualmente in fase di sviluppo. Una di queste utilizzerà tecnologia LCOS e waveguide, con arrivo previsto per il 2028, consolidando ulteriormente la posizione di Apple nel mercato della tecnologia indossabile.

Apple crede nei device indossabili

Nonostante la concorrenza nel settore sia già agguerrita, e nonostante gli scarsi risultati di vendite per la prima generazione di Vision Pro, con il lancio di Vision Pro M5, Vision Air e Apple Glass, l’azienda di Cupertino punta a dominare il mercato grazie al suo ecosistema integrato e alla sua capacità di innovazione. Secondo Kuo, il lancio di questi dispositivi potrebbe spingere il mercato globale dei visori oltre i 10 milioni di unità entro il 2027, confermando il ruolo centrale dell’azienda nel plasmare il futuro della tecnologia.

Un aspetto interessante della strategia di Apple è la decisione di accantonare temporaneamente lo sviluppo di un display accessorio via cavo per iPhone e Mac, inizialmente previsto per il 2026. Questa scelta, motivata da problemi legati al peso del dispositivo, riflette l’approccio strategico dell’azienda, che preferisce concentrarsi su innovazioni sostenibili e di lungo periodo.