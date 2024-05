Leak Samsung Galaxy Ring: svelato prezzo dispositivo e abbonamento

Riguardo l’atteso Samsung Galaxy Ring si conosce ormai da tempo la data di uscita ma, alcune informazioni su questo interessante prodotto restano ancora avvolte da un certo mistero. Tra di esse, a quanto pare, non figura più il prezzo.

Secondo alcune insistenti voci che stanno circolando online, tra cui figurano Android Authority e altre fonti considerate attendibili, il costo dell’accessorio dovrebbe assestarsi intorno ai 300-350 dollari, anche se tale prezzo potrebbe variare in modo sostanziale con la conversione in euro.

Per gli appassionati di dispositivi wearable il pensiero va subito al costo del principale competitor del Galaxy Ring, ovvero Oura Ring. La terza generazione dell’anello smart in questione, infatti, costa attualmente 299 dollari (circa 275 euro).

Il prezzo del prodotto, però, non è l’unica informazione interessante trapelata su di esso nelle ultime ore.

Galaxy Ring sfida Oura Ring, ma il prezzo del dispositivo Samsung sarà maggiore

Secondo quanto dichiarato da un informatore da tempo operativo nell’ambiente come Yogesh Bra, il tanto atteso dispositivo sarà collegato a un abbonamento premium.

Ciò non dovrebbe sorprendere più di tanto, visto che anche l’Oura Ring offre qualcosa di simile, con una sottoscrizione che include funzionalità avanzate dal costo di 5,99 dollari al mese. L’abbonamento offre la possibilità di analizzare il livello di ossigeno nel sangue e altri rilevamenti approfonditi.

Secondo l’appena citato informatore, il costo del servizio offerto come supporto a Galaxy Ring dovrebbe essere inferiore ai 10 dollari ma, allo stato attuale, il colosso coreano sarebbe ancora indeciso se lanciare questo modello di sottoscrizione o meno.

Va infatti tenuto conto che, almeno al momento, non è richiesto alcun tipo di abbonamento per sfruttare pienamente le potenzialità del Samsung Galaxy Watch 6. Tutto ciò, però, potrebbe cambiare in modo radicale con il lancio del Galaxy Watch 7 che, guarda caso, dovrebbe essere presentato proprio lo stesso giorno del lancio del Galaxy Ring, ovvero il 10 luglio.