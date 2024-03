Samsung Galaxy Ring, la data di lancio dell'anello è sicura

Samsung è stata senza ombra di dubbio una delle aziende più influenti durante lo scorso MWC 2024 di Barcellona. Il colosso ha affrontato la commercializzazione del suo prossimo indossabile, il Galaxy Ring, in un modo piuttosto insolito. Già da tempo le voci erano insistenti: Samsung stava lavorando su un nuovo anello intelligente da oltre un anno con la sorpresa che poi è stata svelata al pubblico.

Durante l’ultimo evento Unpacked 2024 riservato ai Galaxy S24, il brand sudcoreano ha lasciato l’ultimo spazio all’immagine del Galaxy Ring, tingendo il mondo tech di mistero.

“Quando arriverà?”, “Che funzioni avrà?”. Queste alcune delle domande che da quel giorno di gennaio balenano nella testa degli utenti. Oggi potrebbe esserci una risposta, dopo che durante la kermesse catalana proprio il tanto chiacchierato anello è stato esposto in varie versione all’interno di teche controllate a vista.

Il Galaxy Ring di Samsung arriverà nell’estate di questo 2024

Sebbene sia stato visto anche da vicino da diversi giornalisti e utenti fortunati a partecipare al MWC 2024, il Galaxy Ring non è affatto ufficiale. Al momento si sa poco quanto nulla riguardo al prezzo e soprattutto riguardo alle modalità di vendita. Google opera in maniera simile con gli smartphone Pixel che di solito vengono annunciata in primavera e rilasciati in autunno, anche se offre delle info.

In questo caso l’anello di Samsung ha lasciato aleggiare un alone di mistero e di grande curiosità ma ora tutto sembra più chiaro. Stando ad alcune indiscrezioni che sono trapelate su internet nelle ultime ore, il nuovo Galaxy Ring sarà annunciato durante il prossimo evento Unpacked. Lo show che mostrerà al pubblico i nuovi pieghevoli Z Fold6 e Z Flip6 che si terrà a luglio accoglierà anche il tanto atteso anello, che verrà dunque commercializzato ad agosto.

Secondo quanto si apprende, Samsung avrebbe deciso di anticipare l’evento a causa dei Giochi Olimpici di Parigi. Probabilmente sono queste le date designate ma c’è dell’altro: le funzioni del Ring al momento del lancio potrebbero essere limitate.

Il lotto iniziale secondo gli esperti sarà di 400.000 unità con nove dimensioni tra cui scegliere. Sarà una sorta di test sulle vendite. Qualora i Galaxy Ring in commercio inizialmente dovessero andare esauriti in poco tempo, si procederà ad una produzione più massiccia.

Non saranno molte le funzionalità di livello medico presenti, soprattutto perché l’anello avrà bisogno di almeno un anno affinché la FDA emetta la certificazione adatta.