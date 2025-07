Il settore wearable oltre gli smartwatch: in arrivo anelli, orecchini e collane

Il futuro della tecnologia indossabile si sta ridefinendo sotto la spinta di Samsung, pronta a rivoluzionare il concetto stesso di wearable.

L’azienda sudcoreana si prepara a espandere in modo significativo la propria gamma di dispositivi, andando ben oltre i confini degli smartwatch e del recente Galaxy Ring. L’obiettivo è chiaro: offrire soluzioni innovative e di design, capaci di fondere tecnologia e stile in accessori di uso quotidiano come orecchini, collane oltre a smart glasses e accessori simili.

In una recente intervista concessa a CNN, il dirigente Won-joon Choi ha delineato le strategie future del colosso, sottolineando come l’azienda sia intenzionata a portare una ventata d’aria fresca nel mercato dei dispositivi indossabili. Non si tratta più soltanto di sviluppare nuove versioni di Galaxy Watch 8 o di ampliare le funzionalità del Galaxy Ring, ma di creare una vera e propria rivoluzione nel modo in cui la tecnologia si integra nella vita quotidiana delle persone.

Choi ha spiegato che l’obiettivo è realizzare prodotti che siano realmente “indossabili”, pensati per adattarsi alle preferenze estetiche e al comfort degli utenti. “Crediamo che questi device debbano essere indossabili, non qualcosa da portare semplicemente con sé, ma qualcosa da indossare come occhiali, orecchini smart, orologi, anelli e talvolta una collana smart”, ha affermato Choi, sottolineando come la tecnologia debba fondersi con il design per diventare parte integrante dello stile personale.

Samsung, dispositivi wearable e l’immancabile AI

Questa nuova strategia si inserisce in un contesto di crescente competizione nel settore dell’Intelligenza Artificiale portatile. Mentre realtà come OpenAI sono al lavoro su dispositivi hardware dedicati ai propri assistenti AI, altri player hanno già fatto il loro ingresso sul mercato, come il Rabbit R1 e l’Humane AI Pin. Tuttavia, questi prodotti non hanno riscosso il successo sperato, lasciando spazio a chi, come Samsung, punta a distinguersi attraverso form factor originali e una migliore integrazione tra tecnologia e moda.

Non meno agguerrita è la concorrenza di colossi come Apple e Meta. Quest’ultima, in particolare, ha già conquistato una posizione di rilievo con i suoi Ray Ban Meta Smart Glasses, occhiali intelligenti che hanno ridefinito il concetto di smart glasses. Won-joon Choi ha confermato che anche Samsung sta lavorando a un proprio modello di occhiali connessi, pur riconoscendo che “Non tutti vogliono indossarli perché cambiano l’aspetto”, motivo per cui l’azienda sta esplorando alternative più versatili come Galaxy Earrings e Galaxy Necklace.

Uno degli ostacoli principali per questa nuova generazione di wearable è rappresentato dalla batteria. L’autonomia energetica, infatti, resta una delle priorità per garantire un’esperienza d’uso soddisfacente senza compromettere il comfort e le dimensioni dei dispositivi. Samsung ha già avviato importanti investimenti nello sviluppo di batterie di nuova generazione, capaci di offrire maggiore durata e prestazioni superiori anche in dispositivi dalle dimensioni ridotte.

L’innovazione in questo ambito è fondamentale non solo per i classici Galaxy Watch 8 e Galaxy Ring, ma soprattutto per gli accessori più discreti e personalizzabili come i futuri Galaxy Earrings e Galaxy Necklace. Questi prodotti potrebbero integrare funzionalità avanzate di monitoraggio della salute, assistenza tramite AI e notifiche smart, diventando veri e propri alleati della vita quotidiana di chi li indossa.