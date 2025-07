iPhone 17e, nuovi iPad e Vision Pro 2: Apple delinea le sue strategie

Secondo alcune voci che stanno circolando con insistenza online, Apple potrebbe sorprendere tutti lanciando il prossimo iPhone nella primavera del 2026. La casa di Cupertino sembra aver pianificato una roadmap che mira a conquistare nuove fasce di pubblico attraverso un’offerta diversificata e tecnologicamente avanzata.

L’attenzione è già alta per l’arrivo di dispositivi come il nuovo iPhone 17e, il rivoluzionario Vision Pro 2, i rinnovati iPad Pro e i tanto attesi MacBook Pro di nuova generazione, tutti equipaggiati con i più recenti chip sviluppati dall’azienda. Il primo grande protagonista di questa nuova stagione sarà senza dubbio la gamma iPhone 17e, che potrebbe debuttare sul mercato proprio la prossima primavera.

Questo modello rappresenterà la versione “economica” della famiglia iPhone, ma non per questo rinuncerà alle prestazioni: secondo quanto riportato da Bloomberg, il dispositivo integrerà il nuovo processore A19, lo stesso chip che troveremo sui modelli di fascia alta.

iPhone 17e e non solo: i programmi di Apple per il prossimo futuro

Prima del debutto dell’iPhone 17e, l’autunno 2025 sarà dominato dal lancio dell’intera famiglia iPhone 17. La lineup, completamente rinnovata, comprenderà i classici modelli base, Pro e Pro Max, ma anche una novità assoluta: l’iPhone Air ultra-sottile, che andrà a sostituire l’attuale versione Plus. Questa scelta conferma la volontà di Apple di diversificare ulteriormente la propria offerta, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più eterogeneo e attento sia al design che alle prestazioni.

Il settore dei dispositivi indossabili non sarà certo trascurato. L’azienda lancerà nuovi modelli di Apple Watch, sia per la fascia entry-level sia per quella più alta, continuando così a presidiare un segmento di mercato in forte crescita. Ma la vera rivoluzione arriverà con la seconda generazione del Vision Pro 2. Questo dispositivo, pensato per la realtà aumentata e l’informatica spaziale, abbandonerà il chip M2 per adottare il più potente M4. Il salto generazionale promette un significativo incremento delle capacità di elaborazione, aprendo scenari inediti per l’utilizzo di applicazioni immersive e professionali.

Sul fronte dei computer, i nuovi MacBook Pro equipaggiati con il chip M5 subiranno un leggero ritardo rispetto alle previsioni iniziali. Tuttavia, gli utenti non dovranno attendere troppo per toccare con mano le ultime innovazioni, poiché già a ottobre saranno disponibili i nuovi iPad Pro. Questi dispositivi, identificati dai codici J817, J818, J820 e J821, saranno i primi a integrare il rivoluzionario chip M5 realizzato da TSMC con processo produttivo N3P a 3 nanometri. Una novità che promette prestazioni mai viste prima su un tablet, con una gestione energetica ottimizzata e una potenza di calcolo di livello desktop.

Anche la gamma iPad Air sarà aggiornata nella primavera 2025, con i modelli J707, J708, J737 e J738 che passeranno dal processore M3 al più avanzato M4. In parallelo, l’iPad entry-level manterrà il design attuale ma sarà dotato di un processore più recente rispetto all’A16 a 4nm già adottato in passato, assicurando così un’esperienza d’uso migliorata anche per chi sceglie la fascia più accessibile della linea tablet di Apple.