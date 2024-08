iPad Pro con M4 guida la rinascita: Apple su con le vendite

All’inizio di quest’anno, Apple ha rivoluzionato la sua gamma di iPad con l’introduzione del nuovo iPad Pro M4 (2024) e del nuovo iPad Air M2 (2024). Nonostante sia arrivato sul mercato a metà del secondo trimestre, le prime statistiche rivelano che il nuovo iPad Pro è rapidamente diventato l’iPad più venduto di tutti.

Un recente rapporto pubblicato sul web mostra che nel trimestre terminato a giugno 2024, iPad Pro, sia con il modello da 11 pollici che con quello da 13 pollici, hanno rappresentato il 43% delle vendite totali del tablet made by Apple. C’è stato un aumento rispetto al 38% dello stesso periodo dell’anno scorso.

iPad Pro con M4 è un successo: è il tablet di Apple più venduto di tutti

Se al primo posto c’è il nuovo iPad Pro con M4, Al secondo c’è l’iPad base, che ha conquistato il 35% del mercato, seguito a ruota da iPad Air con il 12% e iPad mini con il 10%. Sembra dunque che l’iPad Pro abbia rubato una porzione di vendite sia all’iPad mini che all’iPad Air.

Come detto poco fa, Apple ha lanciato i nuovi modelli Air insieme agli iPad Pro. Nonostante questo, proprio come capita con molti dei lanci di prodotti del colosso di Cupertino, sembra che la prima ondata di utenti abbia puntato tutto direttamente sulle opzioni di fascia alta, optando per gli iPad Pro con M4.

Molto probabilmente qualcuno potrebbe restare stupito da questi risultati ma c’era da attenderseli. I nuovi tablet con il nuovo processore M4 godono anche di uno splendido display OLED a doppio strato, il che ha attirato e non poco gli utenti.

Con il chipset M4 e almeno 5 anni di aggiornamenti software, non c’è da stupirsi che gli utenti stiano optando per un investimento a lungo termine. Bisognerà ora vedere nei prossimi mesi come si evolveranno le vendite, ma tutto sembra essere più che chiaro.