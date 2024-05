A sorpresa crolla il prezzo del Samsung Galaxy Watch6 con cassa da 40mm. Lo smartwatch di ultima generazione del colosso sudcoreano, grazie all’offerta a tempo su Amazon, può infatti essere acquistato a soli 194,90 euro. Il 39% in meno rispetto al prezzo di listino, dunque un bel risparmio.

Il Samsung Galaxy Watch6 è il tuo prossimo alleato nell’attività fisica: acquistalo a meno di 200€ su Amazon

Per gli appassionati di tecnologia, con il Galaxy Watch6 non può che essere amore a prima vista. Lo smartwatch conquista per il suo design elegante e discreto, con cassa in alluminio e il cinturino intercambiabile. Il display Super AMOLED da 1,3 pollici (in Sapphire Crystal) che offre una visione nitida e brillante anche alla luce diretta del sole.

Al di là dell’estetica, il Galaxy Watch6 40mm si distingue per le sue numerose funzioni dedicate al benessere. Il monitoraggio automatico del fitness è in grado di tenere traccia di passi, calorie bruciate, frequenza cardiaca e persino qualità del sonno. Gli amanti dello sport potranno apprezzare la presenza di tante modalità sportive, tra cui corsa, nuoto e ciclismo, ciascuna con metriche dedicate per valutare le proprie prestazioni.

Per chi desidera un’analisi più approfondita della propria salute, il Galaxy Watch6 40mm offre la possibilità di effettuare un ECG e misurare la pressione sanguigna.

Il Galaxy Watch6 non è solo un orologio per il fitness, ma un vero e proprio smartwatch che permette di rimanere sempre connessi. Grazie alla compatibilità con smartphone Android, è possibile ricevere notifiche, visualizzare messaggi e persino effettuare chiamate direttamente dal polso. L’assistente virtuale Bixby è sempre pronto ad assistere con comandi vocali, mentre la memoria interna consente di archiviare musica e podcast da ascoltare in movimento. Non manca la connettività GPS, perfetta per chi ama le attività all’aria aperta o per monitorare i propri spostamenti.

Nonostante le sue numerose funzioni, il Galaxy Watch6 vanta un’autonomia di tutto rispetto. Con un uso tipico, la batteria può durare fino a due giorni, mentre in modalità risparmio energetico si arriva a superare i quattro giorni. La ricarica è rapida e wireless, grazie al sistema di ricarica induttiva incluso.