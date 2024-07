Le performance di iPhone in Cina, uno dei mercati più importanti, non fanno sorridere Tim Cook e gli altri dirigenti di Apple. Secondo un nuovo report, le vendite di iPhone sono al di sotto delle aspettative, di conseguenza il colosso di Cupertino ha perso quote di mercato ed è uscito dalla Top 5 dei venditori. Ma è possibile invertire questa tendenza? Secondo gli investitori sì, grazie a Apple Intelligence e ai dispositivi pieghevoli.

La situazione è tutto fuorché tragica, anzi l’azienda ha registrato anche un miglioramento nelle vendite negli ultimi mesi. Tuttavia, in base a quanto riportato nell’ultimo rapporto di ricerca di Canalys, Apple resta notevolmente indietro rispetto alla concorrenza.

Nel secondo trimestre del 2024, il mercato degli smartphone nella Cina continentale è aumentato del 10% rispetto all’anno precedente. In questa finestra, sebbene gli iPhone abbiano riscosso un certo successo durante il 618 (un importante festival dello shopping), i risultati delle società cinesi sono stati nettamente superiori. Apple è dunque uscita dalla Top 5 dei principali produttori di smartphone, con la sua quota di mercato che è passata da 4 a 2 punti percentuali.

«È il primo trimestre della storia in cui i vendor nazionali dominano tutte le prime cinque posizioni. Le strategie dei vendor cinesi per i prodotti di fascia alta e la loro profonda collaborazione con le catene di fornitura locali stanno iniziando a dare i loro frutti in termini di funzionalità hardware e software. L’ultimo Magic V3 di HONOR, che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa, ha notevolmente migliorato l’esperienza utente dei dispositivi pieghevoli», spiega Lucas Zhong, analista di Canalys.

Nel commento qui sopra riportato ci sono due elementi in particolare che catturano l’attenzione, ovvero l’intelligenza artificiale e il riferimento ai dispositivi pieghevoli. Apple potrebbe migliorare la sua posizione in Cina proprio grazie a Apple Intelligence, disponibile da questo autunno, e ad un iPhone pieghevole. Di quest’ultimo si parla con maggiore insistenza nelle ultime settimane, e secondo i rumor dovrebbe debuttare nel 2026 con un design simile a quello del Galaxy Z Flip di Samsung.