Google Pixel 9 Pro compare su internet in 4 colori diversi | FOTO

Il prossimo evento importante a cui darà vita Google è previsto per il prossimo 13 agosto. Mancano quindi meno di tre settimane alla grande presentazione che tutti gli utenti appassionati di tecnologia attendono. Questa ci si aspetta qualcosa in più del solito, soprattutto in ambito smartphone dove il Pixel 9 sarà affiancato dai Pixel 9 Pro, 9 Pro XL e 9 Pro Fold.

Dalle tante indiscrezioni che sono arrivate sul web ormai sembra che tutti gli aspetti siano ben chiari. Allo stesso tempo continuano ad arrivare nuove voci e nuove immagini su Internet, come se non fosse accaduto già tanto.

Google Pixel 9 Pro: ecco le immagini in varie colorazioni direttamente sul web

Come condiviso dall’esperto del settore “@OnLeaks” in un rapporto delle ultime ore, il Pixel 9 Pro, nuovo modello di punta di Google che sarà lanciato insieme al Pixel 9 Pro XL, sarà disponibile in quattro colori: Porcelain, Obsidian, Rose e Hazel.

Porcelain e Obsidian sono colori base nella gamma di Google, rispettivamente il bianco e il nero. Hazel è un altro colore che Google ha amato proporre sin dal Pixel 7 Pro, ma quest’anno la tonalità è molto più tenue. Una novità nella gamma è l’opzione di colore in rosa, che si presenta come un rosa pallido molto delicato.

Per quanto riguarda invece le altre notizie, si sa veramente quasi tutto di questi nuovi smartphone che Google ha in programma. Per cominciare, ci sarà un modello completamente nuovo nella gamma di punta di Google. Il Pixel 9 Pro XL infatti sarà il vero successore del Pixel 8 Pro, mentre il 9 Pro standard sarà una versione più compatta che godrà comunque di tutti i vantaggi del Pro.

Da quanto è trapelato sul web, l’azienda si affiderà molto alla sua intelligenza artificiale Gemini, rendendola il vero “selling point” dei suoi prodotti. Non è rimasto dunque molto tra le specifiche nascoste: l’appuntamento è per il prossimo 13 agosto.