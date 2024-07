Il mercato degli smartphone pieghevoli vede pochi protagonisti. Come Samsung, che ha da poco presentato i nuovi Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, e Google, che ad agosto svelerà il Pixel 9 Pro Fold. A provare a scuotere un po’ le cose ci pensa una società statunitense. E no, non è Apple, che a sorpresa manca ancora all’appello. Si tratta di Motorola, che torna a far parlare di sé con il Razr 50.

Motorola Razr 50 con funzioni AI: caratteristiche e dove acquistarlo

Lo smartphone a conchiglia colpisce subito con il suo design ottimizzato. Il display esterno è un 3,63 pollici con tecnologia pOLED e frequenza d’aggiornamento di 120Hz. Permette di utilizzare le applicazioni senza scendere a compromessi (compresa quella di Gemini), e supporta anche la modalità Flex View, che trasforma il dispositivo in una sorta di videocamera. Lo schermo esterno poi è completamente personalizzabile, anche con foto personali dalla galleria.

Il display principale è un pOLED da 6,9 pollici con frequenza di aggiornamento adattativa fino a 120Hz e luminosità massima di 3000 nit. È un ottimo pannello, perfetto per qualsiasi attività, dalla semplice navigazione web alla visione di foto e video. In alto, al centro, c’è un piccolo foro necessario per la selfie camera da 32 megapixel.

E a proposito di fotocamera, il modulo principale è composto da una grandangolare da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine e da una ultra-grandangolare da 13 megapixel. A migliorare foto e video ci pensa poi la suite Moto AI, che – come lascia facilmente intendere il nome – è un “pacchetto” di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Completano la scheda tecnica la resistenza all’acqua e alla polvere (IPX68), la batteria da 4200mAh con ricarica rapida TurboPower da 30W, il processore MediaTek Dimensity 7300X (supportato da 8GB di RAM e 256GB di archiviazione), il sistema operativo Android 14 e il suono stereo con Dolby Atmos.

Prezzo e disponibilità

Il Motorola Razr 50 è da questo momento acquistabile su Amazon al prezzo promozionale di 849 euro, con spedizione compresa per tutti gli abbonati Prime. Le colorazioni disponibili sono Koala Grey, Beach Sand e Spritz Orange.