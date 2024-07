Google, a modo suo, ha deciso di interrompere quella che sembrava una inarrestabile fuga di notizie, con tanto di foto e video “rubati”. Il colosso di Mountain View, a poco meno di un mese, ha deciso di mostrare i design dei suoi nuovi attesi smartphone, ovvero Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro Fold. E sì, entrambi potranno contare sull’integrazione di Gemini, l’AI di Big G.

Google mostra il design di Pixel 9 Pro e 9 Pro Fold

In un teaser di 30 secondi, viene evocato Gemini per scrivere una lettera di addio, di separazione. Il destinatario è il “vecchio smartphone”, il cui posto verrà a breve preso proprio dal Pixel 9 Pro. Un dispositivo “magico”, grazie ovviamente all’integrazione di svariate funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Queste ovviamente non sono state presentate, ma se ne parlerà nel dettaglio il 13 agosto, giorno dell’evento di presentazione (la pagina è già attiva sul Google Store). Nel frattempo ci si può però accontentare del look dello smartphone, che è proprio come quello mostrato dai numerosi leak. Il design a lingotto ricorda quello degli ultimi iPhone, e sul retro spicca uno modulo fotografico ancora “ingombrante” ma dalle forme più arrotondate.

L’escamotage della lettera per chiudere una relazione viene utilizzato anche nel teaser del Pixel 9 Pro Fold, uno “smartphone pieghevole costruito per l’era Gemini“. Dal teaser si notano la fotocamera posteriore con un bump abbastanza importante, gli angoli arrotondati dei display e lo spessore contenuto quando lo smartphone è completamente aperto.

Altro particolare che (non) si nota, è l’assenza del foro della selfie-camera. Sarà integrata nella cornice come nel caso del Pixel Fold oppure si nasconderà sotto al display? Anche in questo caso, per una risposta ufficiale bisognerà pazientare fino al 13 agosto.

Il mercato dei pieghevoli accoglierà dunque un nuovo dispositivo, che andrà ad affiancare gli appena presentati Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6. Riuscirà Google a rubare la scena al colosso sudcoreano?