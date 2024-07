Google Pixel 9 Pro XL a confronto con il Pixel 8 Pro nelle nuove foto

La linea di smartphone di Google sta cambiando forma, e non solo per quanto riguarda pochi aspetti. Tra poche settimane dovrebbero arrivare ufficialmente i nuovi dispositivi della gamma Pixel 9, con i quali è destinato a debuttare anche il nuovo Pixel pieghevole. Ci saranno anche altri due modelli: il Pixel 9 Pro e il Pro XL.

Google non utilizza il marchio XL dai tempi del Pixel 4 e c’è anche un altro aspetto: non si sono mai viste in giro versioni XL e Pro contemporaneamente. Con le voci che hanno contornato fino ad ora proprio il Pixel 9 Pro XL, gli utenti a caccia di anticipazioni non vedevano l’ora di avere una prova comparativa e a quanto pare è arrivata.

Google Pixel 9 Pro XL al fianco del Pixel 8 Pro: ecco il confronto di dimensioni che tutti attendevano

Dopo tutte le indiscrezioni degli scorsi giorni, questa volta gli appassionati possono ritrovarsi a guardare il prossimo Pixel 9 Pro XL fianco a fianco con Pixel 8 Pro dell’anno scorso.

Dando un’occhiata a questi due smartphone appartenenti a generazioni diverse, si nota come Google abbia mantenuto una sorta di continuità in termini di design, il tutto pur cambiando alcuni aspetti in maniera evidente. I bordi curvi dell’8 Pro sono in netto contrasto con i bordi squadrati e piatti del 9 Pro XL. Il tutto culmina con l’area dedicata alla fotocamera, totalmente rivisitata anche se con la stessa filosofia che da sempre contraddistingue gli smartphone di Google. A stupire sono le dimensioni: gli smartphone sono estremamente simili tanto da sembrare l’uno il prototipo dell’altro

Da una parte gli appassionati potrebbero essere rimasti delusi per via della grande somiglianza in termini di dimensioni. Dall’altra parte invece c’è sicuramente la schiera di persone che preferisce un aspetto più conservativo sotto questo punto di vista. Ovviamente queste sono indiscrezioni, ma ormai tutto comincia a prendere forma.