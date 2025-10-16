Addio modalità manuale: PowerToys introduce Light Switch e trasforma Windows automaticamente

Microsoft ha rilasciato PowerToys 0.95, una nuova versione del noto pacchetto progettato per estendere le funzionalità di sistemi di Windows 11 e Windows 10. La release appena distribuita punta principalmente a velocità, affidabilità e miglioramenti dell’esperienza utente. Con un aggiornamento che include ottimizzazioni significative delle performance, affinamenti per quanto riguarda il Riquadro comandi (Command palette in inglese) e l’introduzione di nuovi strumenti molto attesi, come Interruttore della luce (Light Switch).

Interruttore della luce: cambia automaticamente tra modalità chiara e scura

Una delle novità più interessanti che va ad aggiungersi alla già ricca dotazione delle utilità Microsoft PowerToys è un nuovo strumento che permette di alternare automaticamente la modalità chiara e scura del sistema. Con Light Switch, gli utenti possono configurare orari personalizzati o affidarsi al calcolo basato sui tempi di alba e tramonto in base alla propria posizione geografica, con la possibilità di aggiungere un offset per anticipare o posticipare la transizione.

Interruttore della luce consente di scegliere se applicare il cambiamento solo all’interfaccia di Windows nel suo complesso, ai programmi o a entrambe le cose. Offre la possibilità di configurare una scorciatoia da tastiera per attivare la modalità al volo.

Questa funzione rappresenta una delle richieste più longeve della community di PowerToys, destinata a semplificare la gestione dell’aspetto visivo del PC Windows.

Riquadro comandi più veloce e intelligente

Il Riquadro comandi (o Command palette) dei PowerToys è uno strumento pensato per velocizzare l’accesso a funzionalità, applicazioni e azioni comuni di Windows, senza dover navigare tra menu o finestre. Funziona come una sorta di barra di ricerca avanzata e interattiva, che permette di eseguire comandi rapidamente digitando poche lettere o parole chiave.

Digitando il nome di un’applicazione o di uno strumento di Windows, Riquadro comandi mostra immediatamente i risultati; è inoltre possibile eseguire direttamente comandi come Esegui, Calcolatrice, Prompt dei comandi, o anche comandi personalizzati configurati dall’utente; grazie al nuovo fuzzy matcher, lo strumento riconosce parole simili o parziali, permettendo di trovare rapidamente ciò che serve anche senza digitare esattamente il nome corretto.

La versione rivisitata di Riquadro comandi integra miglioramenti significativi, rendendo la ricerca più rapida e i risultati più pertinenti. Sempre al fine di ottimizzare le performance, il Riquadro comandi adesso interrompe le ricerche precedenti quando viene digitata una nuova query, migliorando la reattività. I test condotti dagli sviluppatori hanno mostrato riduzioni significative dei tempi di ricerca tra le versioni 0.94 e 0.95.

Anteprima e Trova il mouse

Un altro miglioramento atteso riguarda la funzione Anteprima rapida, che restituisce l’anteprima del contenuto di qualunque file visualizzato in Esplora file. Ora può essere aperta premendo semplicemente la barra spaziatrice, senza necessità di configurare scorciatoie personalizzate. Sarà l’impostazione predefinita per le versioni future.

Cliccando su Utilità mouse nella colonna di sinistra dei PowerToys, lo strumento Trova il mio mouse ora supporta la trasparenza totale dell’evidenziatore, regolabile tramite uno slider, consentendo effetti più discreti. Inoltre, i riferimenti del puntatore del mouse possono essere configurati per mostrare solo la linea orizzontale, verticale o entrambe.

PowerToys 0.95 introduce nuove opzioni per la gestione delle scorciatoie da tastiera: