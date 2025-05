Addio Password troppo semplici: scopri NordPass e proteggi i tuoi dati e account

Se ti capita di usare la stessa password per più account o di scegliere combinazioni facili da ricordare come 123456, sei nel posto giusto. Con NordPass, dimenticare le password o scegliere combinazioni troppo semplici non sarà più un problema. Oggi, grazie a uno sconto del 50% sul piano Premium, puoi mettere fine a questi rischi una volta per tutte.

Scopri perché NordPass è la soluzione perfetta per gestire le tue password

NordPass genera automaticamente password complesse e uniche per ogni account, evitando errori comuni come usare lo stesso codice per tutto. Così puoi dire addio alle combinazioni prevedibili o troppo ovvie. Inoltre:

Nessun rischio di dimenticanza: non dovrai più cercare disperatamente di ricordare le tue credenziali o usare la funzione “Password dimenticata” ogni volta che accedi. NordPass le memorizza per te, in modo sicuro e sempre a portata di mano;

Archiviazione illimitata e intelligente: memorizza tutte le tue password, carte di credito e note protette in un’unica cassaforte digitale, accessibile ovunque e in qualsiasi momento;

Massima sicurezza: con crittografia avanzata e autenticazione biometrica, i tuoi dati saranno sempre protetti, anche se qualcuno prova ad accedere senza autorizzazione;

Rilevamento di password deboli o compromesse: NordPass ti avvisa quando stai usando password facilmente indovinabili, compromesse o troppo vecchie, aiutandoti a rimanere sempre un passo avanti rispetto agli hacker;

Oggi puoi ottenere NordPass Premium con il 50% di sconto, pagando solo 1,49€ al mese con un piano di 2 anni – ovvero 35,76€ per i primi 24 mesi, invece dei soliti 71,76€. Se hai bisogno di proteggere più utenti, scopri il piano Family a soli 2,79€ al mese, che offre lo stesso livello di sicurezza ma per un massimo di 6 utenti, con uno sconto del 53%. Smetti di preoccuparti per le password deboli o dimenticate. Scegli NordPass oggi e naviga con la massima tranquillità. Scopri di più sul sito di NordPass.