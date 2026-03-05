Windows 11: login con passkey Bitwarden, addio password sul PC

Compromettere le credenziali di login di una macchina Windows significa spesso ottenere accesso diretto a file locali, applicazioni aziendali e risorse di rete interne. Per questa ragione Microsoft e diversi fornitori di strumenti di gestione delle identità stanno accelerando l’adozione di tecnologie di autenticazione passwordless. In questo contesto si inserisce una nuova integrazione che consente di utilizzare passkey archiviate nel vault di Bitwarden per autenticarsi direttamente su Windows 11. La funzione estende il modello di autenticazione basato su crittografia a chiave pubblica fino al livello del sistema operativo, trasformando il password manager in un provider di credenziali per il login desktop.

Cos’è Bitwarden

Bitwarden è un password manager open source progettato per gestire in modo sicuro credenziali e segreti digitali. Il servizio permette di archiviare password, passkey, chiavi API, dati di carte di pagamento e altre informazioni sensibili all’interno di un vault cifrato end-to-end.

Il modello di sicurezza è basato su architettura zero-knowledge: i dati sono cifrati sul dispositivo dell’utente prima della sincronizzazione sui server Bitwarden, generalmente con AES-256, mentre la chiave di cifratura deriva dalla password principale tramite funzioni di derivazione come Argon2id o PBKDF2-SHA256.

Oltre alla memorizzazione delle credenziali, Bitwarden fornisce estensioni per browser, applicazioni desktop e mobile, oltre a funzionalità avanzate come gestione delle passkey FIDO2/WebAuthn, condivisione sicura delle credenziali, integrazione con SSO aziendali e gestione centralizzata delle identità nelle organizzazioni.

Il progetto si colloca in una traiettoria iniziata con l’introduzione delle passkey nei principali sistemi operativi e browser moderni, basate sugli standard FIDO2 e WebAuthn. Tali tecnologie sfruttano coppie di chiavi crittografiche generate sul dispositivo dell’utente: una chiave pubblica registrata dal servizio e una chiave privata custodita localmente e utilizzata per firmare una sfida crittografica durante l’autenticazione. Il modello elimina la trasmissione di segreti condivisi, riducendo drasticamente l’efficacia delle tecniche di phishing e di credential stuffing.

L’integrazione con Windows 11 amplia questo approccio oltre browser e applicazioni, arrivando al momento più sensibile del ciclo di utilizzo del dispositivo: l’accesso al sistema.

Passkey nel login di Windows: integrazione tra Bitwarden e Microsoft

La nuova funzionalità permette agli utenti di autenticarsi su Windows 11 utilizzando una passkey conservata nel vault cifrato di Bitwarden.

Il password manager agisce come provider di credenziali durante il flusso di autenticazione del sistema operativo, offrendo a Windows l’accesso a un’identità crittografica già registrata. In pratica, il desktop non richiede più l’inserimento di una password tradizionale: il sistema verifica una firma digitale generata con la chiave privata associata alla passkey.

L’operazione avviene attraverso un meccanismo che coinvolge il dispositivo mobile dell’utente. Durante la schermata di login, Windows mostra un codice QR che può essere scansionato con l’app Bitwarden su smartphone. Una volta verificata l’identità dell’utente sul dispositivo mobile – tramite biometria, PIN o autenticatore hardware – l’app firma la sfida crittografica e autorizza l’accesso al sistema. Il risultato è un’autenticazione passwordless che non espone credenziali riutilizzabili sulla rete.

La caratteristica distintiva dell’integrazione riguarda la posizione della passkey. In molte implementazioni, le credenziali FIDO sono legate a un singolo dispositivo o a un portachiavi di sistema.

Nel caso di Bitwarden, la passkey è archiviata nel vault cifrato dell’utente e sincronizzata tra più dispositivi. Tale architettura permette di recuperare l’accesso anche in caso di perdita dello smartphone utilizzato per la scansione del codice QR, a condizione che l’utente disponga di un altro dispositivo autenticato nel proprio account.

Prerequisiti tecnici e configurazione dell’ambiente

L’autenticazione tramite passkey su Windows 11 non è disponibile in qualsiasi configurazione. Come spiega Bitwarden, il requisito principale riguarda l’integrazione con Microsoft Entra ID, il sistema di identity management che ha sostituito Azure Active Directory nelle infrastrutture cloud di Microsoft. Il dispositivo Windows deve essere registrato nell’ambiente Entra dell’organizzazione, in modo che l’account utente possa essere autenticato attraverso i servizi di identità aziendali.

Un secondo elemento necessario è l’abilitazione del login tramite chiave di sicurezza FIDO2 nelle policy dell’organizzazione. Gli amministratori devono configurare l’ambiente Entra ID affinché consenta l’autenticazione con autenticatore hardware o passkey. In assenza di questa impostazione, Windows 11 continuerà a richiedere password o credenziali tradizionali.

Infine, l’utente deve registrare una passkey associata al proprio profilo Entra ID e salvarla nel vault Bitwarden. Il password manager supporta già la gestione di passkey per siti Web e servizi online, oltre alla memorizzazione di password, chiavi API, dati di identità e note cifrate. Con l’aggiornamento più recente, queste credenziali possono essere utilizzate anche come fattore di autenticazione a livello di sistema operativo.

Vaultwarden riceverà la stessa novità?

Vaultwarden è un’implementazione alternativa del server Bitwarden scritta in Rust, pensata per ambienti self-hosted e compatibile con i client ufficiali Bitwarden. Non è sviluppata direttamente dal team Bitwarden, ma replica molte API del servizio originale.

La nuova funzione che permette il login a Windows 11 tramite passkey salvate nel vault dipende principalmente da due elementi:

Supporto lato client Bitwarden per agire come provider di passkey nel sistema operativo.

Integrazione con l’API di fornitore di passkey per Windows introdotta da Microsoft.

Poiché la funzionalità è implementata nei client ufficiali Bitwarden e utilizza passkey archiviate nel vault dell’utente, in linea teorica potrebbe funzionare anche con un backend Vaultwarden, purché il server supporti correttamente la gestione delle passkey WebAuthn sincronizzate e i client Bitwarden usati dagli utenti siano compatibili con le API di Windows.

Tuttavia non esiste al momento un annuncio ufficiale che garantisca la piena compatibilità con Vaultwarden. In passato alcune funzionalità più recenti del servizio Bitwarden (soprattutto quelle legate alle passkey) sono arrivate su Vaultwarden con ritardo o con supporto parziale, perché richiedono aggiornamenti specifici del server.