Windows 11 rinnova il menu Start con un design più flessibile

Microsoft continua a modificare uno degli elementi più discussi di Windows 11: il menu Start.

Dopo mesi di test interni e feedback raccolti dagli Insider, la società ha introdotto una nuova versione modulare e ridimensionabile con la build sperimentale 26300.8553. Fin dal lancio del 2021, Windows 11 aveva abbandonato i Live Tiles e gran parte della flessibilità che caratterizzava il menu Start di Windows 10, generando critiche costanti sulla personalizzazione e sulle dimensioni dell’interfaccia. I nuovi aggiornamenti mostrano un cambio di direzione netto.

Un menu Start modulare e ridimensionabile

La novità principale della build 26300.8553 riguarda l’architettura del menu, che diventa effettivamente modulare. Gli utenti possono attivare o disattivare in modo indipendente tre sezioni distinte: Pinned, con le app fissate manualmente; Recent, nuovo nome dell’area Recommended; e All Apps, l’elenco completo dei programmi installati. Ognuna può essere nascosta senza influenzare le altre.

Parallelamente arriva il ridimensionamento, con tre modalità disponibili: Small, Large e Automatic. Fino ad oggi il sistema gestiva automaticamente le dimensioni in base a risoluzione e scaling del display. Sui notebook da 13 o 14 pollici molti utenti lamentavano un menu capace di occupare fino al 70-90% dell’altezza dello schermo in alcune configurazioni. La modalità Small riduce l’ingombro e aumenta la densità delle informazioni; Large privilegia leggibilità e numero di app immediatamente accessibili.

Tra le novità meno appariscenti ma utili compare anche un’opzione per nascondere nome account e immagine del profilo Microsoft direttamente dal menu Start, pensata soprattutto per chi usa strumenti di screen sharing o conduce presentazioni pubbliche. Microsoft ha inoltre ridisegnato la pagina delle impostazioni dedicata, raggruppando le opzioni in modo più coerente.

La pressione degli utenti ha funzionato

Le modifiche non arrivano per caso. Da anni forum, Reddit e varie community tech raccolgono critiche sulla scarsa flessibilità del menu Start di Windows 11.

Una parte consistente degli utenti aveva aggirato i limiti del sistema usando strumenti esterni come Windhawk, ExplorerPatcher o Start11, oppure attivando funzionalità nascoste tramite utility come ViVeTool. L’introduzione ufficiale di queste opzioni suggerisce che Microsoft abbia deciso di incorporare direttamente nel sistema operativo alcune delle richieste più popolari, senza lasciare il campo esclusivamente ai software di terze parti.

Sul piano tecnico, il redesign si basa sull’evoluzione dell’infrastruttura WinUI 3, con componenti più modulari rispetto alle prime implementazioni di Windows 11. La nuova struttura dovrebbe migliorare anche le prestazioni: diversi utenti avevano segnalato ritardi nell’apertura del menu, rallentamenti nella ricerca e problemi di reattività durante l’indicizzazione dei contenuti recenti.

Quando arriva su Windows 11 stabile

La build 26300.8553 è attualmente disponibile nel canale Experimental del programma Windows Insider. Non esiste ancora una data ufficiale per il rilascio pubblico, ma le funzionalità introdotte potrebbero confluire negli aggiornamenti di Windows 11 25H2.