RTX Spark: il chip NVIDIA che porta gli agenti AI dentro Windows

Nei giorni scorsi, quando sia Microsoft che NVIDIA hanno contemporaneamente parlato dell’ingresso in una “nuova era per il PC” il nostro pensiero è subito corso all’introduzione nel mercato Windows on ARM dei SoC N1 e N1X realizzati dalla società di Jensen Huang. In realtà, invece, durante il Computex 2026 e l’evento GTC Taipei le due aziende hanno presentato una piattaforma che punta a ridefinire il concetto stesso di PC Windows: si chiama RTX Spark ed è una famiglia di sistemi progettata per eseguire agenti AI direttamente sul dispositivo.

Le aziende software stanno spostando l’attenzione dai chatbot tradizionali verso agenti AI capaci di interagire con applicazioni, file e workflow complessi. Allo stesso tempo cresce la richiesta di elaborazione locale per ridurre costi, latenza e problemi di privacy.

Secondo NVIDIA, RTX Spark raggiunge fino a 1 petaFLOP di potenza AI e può gestire modelli linguistici da 120 miliardi di parametri con finestre di contesto fino a un milione di token. Numeri che, fino a pochi anni fa, appartenevano esclusivamente al mondo dei server e dei data center.

NVIDIA entra davvero nel mercato dei processori per PC

Per anni NVIDIA ha costruito il proprio successo attorno alle GPU. Con RTX Spark segna invece un passaggio più ambizioso: la società propone un vero e proprio superchip destinato ai computer Windows, entrando in competizione diretta con Intel, AMD, Qualcomm e persino Apple.

La piattaforma integra una GPU basata su architettura Blackwell con 6.144 CUDA Core e Tensor Core di quinta generazione. Sul lato CPU troviamo invece una soluzione derivata dalla famiglia Grace, composta da 20 core e sviluppata con la collaborazione di MediaTek. Il collegamento tra CPU e GPU utilizza NVLink-C2C, tecnologia che consente uno scambio dati molto più rapido rispetto alle classiche configurazioni discrete.

Il punto interessante è che NVIDIA non parla più di CPU e GPU come componenti separati: l’obiettivo consiste nel trattare l’intero sistema come una singola piattaforma AI con memoria condivisa, acceleratori dedicati e un’infrastruttura software ottimizzata per l’inferenza locale.

Il successo di RTX Spark dipenderà moltissimo dalla maturità di Windows on ARM e dalla compatibilità delle applicazioni esistenti: una parte della comunità tecnica continua infatti a osservare con cautela il supporto software per l’architettura ARM, soprattutto in ambito gaming e professionale.

La memoria unificata cambia il modo di eseguire i modelli AI

Uno degli elementi più rilevanti riguarda la disponibilità di fino a 128 GB di memoria unificata, una configurazione che permette a CPU e GPU di accedere agli stessi dati senza continui trasferimenti tra aree distinte.

Un modello linguistico molto grande può risiedere interamente nello stesso spazio di memoria utilizzato dalle applicazioni che interagiscono con esso. Il vantaggio dovrebbe risultare evidente soprattutto nei carichi AI, dove il collo di bottiglia non è sempre la potenza computazionale ma la velocità con cui i dati sono spostati.

Per gli sviluppatori che utilizzano framework come llama.cpp, TensorRT o applicazioni basate su modelli open source, questa caratteristica potrebbe ridurre drasticamente i tempi di inferenza e migliorare la gestione di modelli con decine o centinaia di miliardi di parametri.

NVIDIA sostiene inoltre che i nuovi sistemi possano gestire scene 3D superiori a 90 GB, editing video 12K 4:2:2 e generazione video AI in 4K direttamente sul dispositivo.

Gli agenti AI diventano una funzione nativa di Windows

L’altra notizia che è Microsoft e NVIDIA stanno costruendo un’infrastruttura destinata agli agenti AI che operano in locale, poggiando sull’infrastruttura fornita da Windows.

Finora la maggior parte degli assistenti AI per PC si è comportata come un’interfaccia conversazionale: l’utente formula una richiesta e il sistema restituisce una risposta. Il modello proposto da RTX Spark segue una logica diversa: l’agente mantiene stato, memoria operativa e capacità di interagire con applicazioni multiple.

Secondo le informazioni diffuse dalle due aziende, la piattaforma introdurrà nuove primitive di sicurezza nel sistema operativo insieme a NVIDIA OpenShell, runtime pensato per eseguire agenti locali mantenendo il controllo da parte dell’utente.

Un agente capace di leggere documenti, aprire applicazioni, modificare file e utilizzare servizi online possiede un livello di accesso molto superiore rispetto a un chatbot tradizionale. Senza meccanismi di isolamento adeguati, il rischio di abuso o compromissione aumenterebbe rapidamente.

Le aziende parlano quindi di contenimento, autorizzazioni granulari e nuove funzioni di sicurezza integrate direttamente nel sistema operativo. Mancano ancora dettagli tecnici approfonditi, ma il tema della protezione locale appare centrale nell’intera architettura.

Peccato che l’azienda di Redmond, complici tutta una serie di integrazioni “poco felici” di funzionalità AI in Windows 11, abbia contribuito a far montare una certa disaffezione da parte degli utenti. A nostro avviso, una delle priorità sarà quella di far leva su RTX Spark proprio per riconquistare la fiducia sin qui perduta.

Adobe, Blender e il software professionale si preparano al cambiamento

NVIDIA ha confermato che oltre 100 aziende stanno già adattando le proprie applicazioni alla nuova piattaforma RTX Spark.

Adobe sta lavorando a una revisione profonda di Photoshop e Premiere Pro per sfruttare memoria unificata, accelerazione TensorRT e capacità AI native. La società parla di prestazioni fino a due volte superiori per funzioni come Generative Fill e Generative Extend.

Anche Blender riceverà il supporto a DLSS 4.5 Ray Reconstruction, tecnologia che introduce un nuovo modello transformer dedicato alla ricostruzione dell’immagine nei flussi ray tracing e path tracing.

Per chi lavora con rendering, video editing e generazione di contenuti sintetici, il vantaggio non consiste soltanto nell’aumento della velocità. Il vero cambiamento è la possibilità di eseguire carichi molto pesanti su notebook sottili, senza dipendere continuamente da servizi cloud o workstation remote.

Gaming, AI e autonomia energetica nello stesso dispositivo

Una delle promesse più aggressive avanzate da NVIDIA riguarda la combinazione tra AI avanzata e gaming ad alte prestazioni.

RTX Spark dovrebbe consentire l’esecuzione di giochi AAA a 1440p oltre i 100 fps grazie all’integrazione di ray tracing, DLSS e Reflex. Il tutto anche grazie a quel 1 petaFLOP di potenza al quale abbiamo fatto riferimento in apertura.

Il dato interessante riguarda il fattore di forma: i produttori partner hanno mostrato design costruiti attorno a RTX Spark che scendono fino a circa 14 millimetri di spessore. ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface e MSI hanno già confermato modelli in sviluppo, mentre Acer e Gigabyte arriveranno successivamente.

Il confronto più immediato nasce con i processori Apple Silicon e con le piattaforme AMD Strix Halo: tutti condividono una filosofia comune ovvero unificare CPU, GPU e acceleratori AI in un singolo package ad alta efficienza energetica.

La differenza è che NVIDIA dispone di un vantaggio software sviluppato in oltre 30 anni di evoluzione di CUDA, la nota piattaforma che consente agli sviluppatori di sfruttare la potenza delle GPU per applicazioni di intelligenza artificiale e calcolo ad alte prestazioni. Per molti professionisti del settore AI, poter utilizzare su un notebook l’intero ecosistema CUDA, comprese librerie, strumenti e framework ottimizzati, rappresenta probabilmente l’elemento più interessante dell’intero progetto.

Una scommessa che va oltre il semplice hardware

Huang ha definito RTX Spark come l’inizio di una nuova categoria di PC. Dietro la retorica da keynote esiste comunque una visione precisa: trasformare il PC da strumento passivo a piattaforma capace di eseguire agenti autonomi, modelli linguistici avanzati e workflow creativi complessi senza ricorrere continuamente al cloud.

Resta da capire quanto rapidamente il mercato adotterà questa impostazione: gli sviluppatori dovranno adattare applicazioni e modelli; Microsoft dovrà consolidare il supporto ARM e garantire compatibilità software affidabile; gli utenti dovranno percepire un vantaggio concreto rispetto alle attuali soluzioni cloud.

RTX Spark rappresenta una delle prime implementazioni che mirano a spostare le elaborazioni AI in locale: tra le mani, quindi, gli acquirenti non avranno soltanto un acceleratore grafico o un processore più veloce, ma una macchina progettata fin dall’origine per ospitare agenti AI sempre attivi, modelli generativi e applicazioni che fino a ieri sembravano riservate ai data center.